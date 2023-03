Περιπέτεια υγείας για τον Eric Saindon, εκ των νικητών της βραδιάς των Όσκαρ.

Λίγο αφού κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερων Ειδικών Εφέ για την ταινία «Avatar: The Way of Water», ο Έρικ Σάιντον (Eric Saindon) αναγκάστηκε ν’ αποχωρήσει με έντονους πόνους και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Weta FX, της εταιρείας παραγωγής του Avatar, ο Σάιντον αντιμετώπιζε γαστρεντερικούς πόνους ένα 24ωρο πριν από την τελετή.

Μετά από εξετάσεις που υποβλήθηκε ακολούθησε φαρμακευτική αγωγή για να μετριάσει τον πόνο και να παραστεί στην απονομή των βραβείων όπως αναφέρει το δημοσίευμα του IndieWire.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την νίκη τους η υγεία του επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με έντονους πόνους.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν ρήξη του λεπτού εντέρου και υποβλήθηκε αμέσως σε χειρουργική επέμβαση.

«Είναι καλά και αναρρώνει», είπε ο εκπρόσωπος της Weta FX στο ET. «Είμαι χαρούμενος που έφυγε εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολύ σοβαρά».

Η νίκη σηματοδότησε το πρώτο Όσκαρ του Σάιντον- το οποίο παρέλαβε μαζί με τους συναδέλφους του Τζο Λέτερι (Joe Letteri), Ρίτσαρντ Μπάνεχαμ (Richard Baneham) και Ντάνιελ Μπάρετ (Daniel Barrett).

Το Όσκαρ Καλύτερων Ειδικών Εφέ ήταν το μοναδικό που κέρδισε το Avatar παρά τις τέσσερις υποψηφιότητές του.