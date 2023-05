Μετά τη βράβευσή τους στο 76ο Φεστιβάλ Καννών, οι ταινίες Fallen Leaves και How to Have Sex έρχονται στην Ελλάδα από το Cinobo.

Το Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών, που φέτος είχε πρόεδρο τον Ρούμπεν Έστλουντ, πήγε στη 19η ταινία του Φινλανδού δημιουργού Άκι Καουρισμάκι, Fallen Leaves.

Μια γλυκιά τραγικωμωδία για δύο μοναχικούς ανθρώπους που συναντιούνται τυχαία μια νύχτα στο Ελσίνκι και προσπαθούν να βρουν τον πρώτο, μοναδικό και απόλυτο έρωτα της ζωής τους.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας

Το πρώτο βραβείο στο τμήμα του φεστιβαλ Ένα Κάποιο Βλέμμα, απέσπασε η ταινία της πρωτοεμφανιζόμενης βρετανίδας Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ, How to Have Sex, γυρισμένη στα Μάλια της Κρήτης σε συμπαραγωγή με την ελληνική Heretic, με πρωταγωνίστρια τη Μία Μακένα-Μπρους.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Τζον Σι Ράιλι: «Αυτή η ταινία μας φέρνει πιο κοντά στην κατανόηση της ανθρώπινης κατάστασης και διερευνά τις πολλές φαινομενικά μικροσκοπικές αποφάσεις που παίρνουμε καθημερινά, οι οποίες μπορούν να έχουν βαθιές επιπτώσεις στους γύρω μας.

Αν πρόκειται να θεραπεύσουμε αυτό τον κόσμο και να είμαστε ενωμένοι, το ταξίδι ξεκινά με ένα φιλμ σαν αυτό. Συγκλονιστική, αυθεντική, ειλικρινής, διορατική και αληθινή είναι μόνο μερικοί από τους τρόπους να περιγράψεις αυτή τη συναρπαστική ταινία».

Το Cinobo εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα κυκλοφορίας των δύο ταινιών στην Ελλάδα και θα τις παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό σε επιλεγμένες αίθουσες μέσα στη χειμερινή σεζόν κι έπειτα στην πλατφόρμα, όπου είναι ήδη διαθέσιμες οι ταινίες του Άκι Καουρισμάκι Η Άλλη Όψη της Ελπίδας και Το Λιμάνι της Χάβρης.