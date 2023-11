Εκατοντάδες αντικείμενα και αναμνηστικά των Fleetwood Mac από την πορεία της θρυλικής πωλήθηκαν σε δημοπρασία στο Τάνμπριτζ Γουέλς, στο Κεντ της Αγγλίας έναντι δεκάδων χιλιάδων αγγλικών λιρών.

Χρυσοί και πλατινένιοι δίσκοι και συμβόλαια περιοδειών των Fleetwood Mac ήταν μεταξύ των αντικειμένων που πωλήθηκαν στην δημοπρασία από τον πρώην μάνατζερ του συγκροτήματος, Κλίφορντ Άνταμς, ο οποίος εργάστηκε επίσης ως ατζέντης και συνδημιουργός τραγουδιών τους από το 1967 έως το 1974.

Ο Κλίφορντ Άνταμς, γνωστός και ως Κλίφορντ Ντέιβις αποχωρίστηκε επίσης μια προσωπική επιστολή από τον ιδρυτή του συγκροτήματος Πίτερ Γκριν, ο οποίος πέθανε το 2020. Η επιστολή πωλήθηκε 2.000 αγγλικές λίρες, συμβόλαια του συγκροτήματος για συναυλίες αγοράστηκαν 4.000 αγγλικές λίρες και για ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εμφανίσεις 2.500 αγγλικές λίρες.

«Πρόκειται για ένα απίστευτο, μοναδικό ιστορικό αρχείο ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών» δήλωσε για τα αντικείμενα των Fleetwood Mac ο Ρόμπιν Φλέτσερ, διευθυντής του οίκου δημοπρασιών Hansons Auctioneers Kent.

«Οι θαυμαστές είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν αντικείμενα που πρόσφεραν μια εικόνα για το πώς ήταν η ζωή για το συγκρότημα τις πρώτες μέρες και γιατί ο Πίτερ Γκριν επέλεξε να φύγει. Η επιστολή του που περιγράφει λεπτομερώς την απόφασή του να αποφύγει τον πλούτο και να ζήσει μια απλή ζωή στη Χαβάη είναι βαθιά συγκινητική. Ήλπιζα ότι η τιμή πώλησής της θα έφθανε τις 2.000 λίρες και αυτό έγινε» συμπλήρωσε.

There’s still time to bid on this amazing #FleetwoodMac archive. Catalogue now online at https://t.co/ww38mxlBIg. The auction takes place on 21st November at 10am. https://t.co/EfsQhCbUcx