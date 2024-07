«Fly Me to the Moon»: Μία ρομαντική ταινία για την προσελήνωση που κατέληξε απροσδόκητα στα σινεμά

Κανείς από τους συντελεστές της ταινίας «Fly Me to the Moon» δεν περίμενε η ρομαντική κομεντί για την προσελήνωση, που προοριζόταν για streaming στις πλατφόρμες να καταλήξει στα σινεμά, ενώ όπως όλα δείχνουν αναμένεται να κάνει μεγάλη επιτυχία στα σινεμά.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Greg Berlanti αποκάλυψε πως «αρχικά ήταν για streaming», μιλώντας σε μια προβολή της ταινίας για την προσελήνωση στο San Vicente Bungalows στο Δυτικό Χόλυγουντ. «Όταν την παραδώσαμε, αρχίσαμε να τη δοκιμάζουμε. Τη δοκιμάσαμε στο Ντένβερ και πήγε πολύ καλά. Στην Καλιφόρνια, στο Τέξας. Κάθε φορά, ήταν πολύ μεγάλη η ανταπόκριση του κοινού».

Με πρωταγωνιστές την Scarlett Johansson και τον Channing Tatum, το «Fly Me to the Moon», είναι μια ρομαντική κομεντί με φόντο την ιστορική προσελήνωση της NASA στο φεγγάρι.

«Η Kelly Jones (Γιόχανσον), διαφημιστικό στέλεχος στη Νέα Υόρκη προσλαμβάνεται από τον Λευκό Οίκο για να φτιάξει τη δημόσια εικόνα της NASA προκαλώντας χάος στο ήδη δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης, Cole Davis (Τέιτουμ). Όταν ο πρόεδρος θεωρεί την αποστολή πολύ σημαντική για να αποτύχει, η Jones λαμβάνει εντολή να οργανώσει μια ψεύτικη, εφεδρική προσεδάφιση στο φεγγάρι και η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει πραγματικά», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

«Το άλλο θέμα που επισήμανε συνεχώς το κοινό των δοκιμών ήταν ότι ήθελε να δει μια πρωτότυπη ιστορία», συνέχισε ο σκηνοθέτης. «Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για προϊόν μυθοπλασίας βασισμένη σε αληθινά στοιχεία είναι μια πρωτότυπη ιστορία που εξελίσσεται γύρω από αυτά. Δεν ήξεραν τι θα συμβεί και αυτό ήταν τόσο πρωτόγνωρο γι’ αυτούς».

Η Γιόχανσον ανέπτυξε την ταινία μαζί με τη σεναριογράφο Rose Gilroy καθώς τα σχέδιά της για το remake του «Little Shop of Horrors» ναυάγησαν.

«Μου έστειλαν το σενάριο στο σπίτι γιατί ήμουν άρρωστος με COVID», θυμάται ο σκηνοθέτης. «Όταν το διάβασα είπα: ‘Ίσως φταίει ο κορονοϊός, αλλά πραγματικά μου αρέσει πολύ’. Γι΄αυτό το διάβασα ξανά».

Το καστ συμπληρώνουν οι Nick Dillenburg, Anna Garcia, Jim Rash και Woody Harrelson, μεταξύ άλλων.

Η ταινία γυρίστηκε στην Τζόρτζια, καθώς και στην έδρα της NASA στη Φλόριντα για περίπου έξι ημέρες. Την παραγωγή ανέλαβε η Apple Original Films και η Columbia Pictures/Sony Pictures την διανομή της, σύμφωνα με το Variety.