Ο Γιώργος Καράβας αποφάσισε μετά από τρία χρόνια, να ξυρίσει τα γένια του και έγινε άλλος άνθρωπος.

Σε μία μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του προχώρησε ο coach του GNTM και διάσημο μοντέλο, με διεθνή καριέρα, Γιώργος Καράβας.

Εν μέσω γυρισμάτων GNTM 4, και πριν την προβολή της πρεμιέρας του ριάλιτι μοντέλων από το Star, ο Γιώργος καράβας επέλεξε να αλλάξει εντελώς το look του. Μετά από τρία χρόνια, ξύρισε τα γένια του και έγινε… άλλος άνθρωπος!

«It took me more than three years to see my face clean and shaved! (Μου πήρε τρία χρόνια να δω το πρόσωπό μου καθαρό και ξυρισμένο», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας με χιούμορ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι θαυμάστριες του Γιώργου Καράβα τον γέμισαν με likes και κολακευτικά σχόλια.