George Wendt: Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο πρωταγωνιστής του Cheers στην 32η επέτειο του τελευταίου επεισοδίου

Ο Αμερικανός ηθοποιός George Wendt, γνωστός από τον ρόλο του Norm Peterson στη μακροχρόνια κωμική τηλεοπτική σειρά Cheers, πέθανε σε ηλικία 76 ετών την Τρίτη (20.05.2025).

Ο George Wendt «έφυγε» από τη ζωή, ακριβώς 32 χρόνια αφότου προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς Cheers, στην οποία ο Αμερικανός ηθοποιός πρωταγωνιστούσε.

Ο Wendt υποδύθηκε τον Νορμ Πίτερσον και στα 275 επεισόδια του Cheers.

Κέρδισε έξι συνεχόμενες υποψηφιότητες για β’ ανδρικό ρόλο στα Primetime Emmy Awards, ενώ κατέκτησε και το δικό του spinoff όταν τελείωσε η δημοφιλής κωμική σειρά. Πρωταγωνίστησε στο The George Wendt Show, το οποίο σταμάτησε μετά από μόλις έξι επεισόδια.

Σύμφωνα με το CBSNews.com, την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του, ανακοινώνοντας ότι πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

«Ο Τζορτζ ήταν ένας λατρευτός οικογενειάρχης, αγαπητός φίλος και έμπιστος σε όλους εκείνους που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Θα μας λείψει για πάντα», αναφέρει η δήλωση με την οικογένεια να απευθύνει έκκληση για σεβασμό της ιδιωτικότητας.

Αλλά δεν ήταν γνωστός μόνο για τον ρόλο του στη μικρή οθόνη, καθώς έπαιξε, επίσης, σε μία σειρά ταινιών.

Οι ταινίες περιλαμβάνουν Dreamscape, House, Fletch, The Little Rascals, Spice World, Airplane II: The Sequel, Alice in Wonderland, No Small Affair, Santa Buddies και πιο αξιοσημείωτους ρόλους.

Ο George Wendt γεννημένος στο Σικάγο, παντρεύτηκε την Bernadette Birkett το 1978, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά.