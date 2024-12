Georgina Cooper: Η εντυπωσιακή καριέρα του supemodel των 90s που πέθανε στην Ελλάδα που τόσο λάτρεψε

Εξώφυλλα περιοδικών, εντυπωσιακές φωτογραφίσεις και λαμπερές πασαρέλες. Η Georgina Cooper, το διάσημο μοντέλο των 90s και στενή φίλη της Κέιτ Μος, έζησε μια ζωή γεμάτη λάμψη και καταξίωση στον κόσμο της μόδας. Ωστόσο, η ζωή της είχε ένα τραγικό και άδοξο τέλος στην αγαπημένη της Κω.

Σε ηλικία μόλις 46 ετών, το πανέμορφο μοντέλο άφησε την τελευταία του πνοή από κίρρωση του ήπατος στην Κω, λίγους μόνο μήνες μετά τον γάμο της, βυθίζοντας τον κόσμο της μόδας σε θλίψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Georgina Cooper, η καλλονή με το χαρακτηριστικό κενό στα δύο μπροστινά δόντια της, ήταν και κάτι παραπάνω από supermodel.

Έγινε το σύμβολο ενός μεγάλου κινήματος στη Μεγάλη Βρετανία, του «Cool Britannia» τη δεκαετία του ‘90, τη δεκαετία όπου η χώρα γνώρισε νέα άνθηση και έγινε ξανά cool – «της μόδας», μετά από μία αρκετά μεγάλη περίοδο πολιτικού συντηρητισμού και μία δεκατεία θατσερισμού.

Η καριέρα της στο μόντελινγκ ξεκίνησε στα 13 της, όταν η μητέρα της την δήλωσε στον διαγωνισμό Elite Look of the Year το 1992, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση. Μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Τουναντίον. Τελικά υπέγραψε συμβόλαιο με την Premier Model Management.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πελατολόγιο του πρακτορείου περιλάμβανε τις Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Christy Turlington και Naomi Campbell. Τα διάσημα μοντέλα της χρυσής εποχής του μόντελινγκ που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κόσμο της μόδας.

«Ήταν ένας περίπατος και είχε πολύ πλάκα. Όταν ήταν νέα, έβγαζε πολλά χρήματα και είχε αυτή την πολύ νευρική τάση που ήταν της εποχής. Όλοι έβρισκαν το κενό ανάμεσα στα δόντια της αρκετά εκπληκτικό», θυμήθηκε το πρώην μοντέλο και ιδιοκτήτρια της Premier Model Management Carole White.

Στα 15 της πρωταγωνίστησε στο βιντεοκλίπ του Τζον Μπον Τζόβι και την ίδια χρονιά, άρχισε να συνεργάζεται με την αείμνηστη διάσημη φωτογράφο Corinne Day για να γίνει η μούσα της.

Η Georgina γρήγορα έγινε μέρος της λέσχης των «νευρικών» μοντέλων του Λονδίνου που περιελάμβανε τις Jade Parfitt, Erin O’Connor και Kate Moss.

«Ήμουν τόσο νέα εκείνη την εποχή που δεν καταλάβαινα πραγματικά πόσο σημαντική ήταν η δουλειά που κάναμε, μέχρι που μεγάλωσα και οι άνθρωποι μου έκαναν κομπλιμέντα και με επαινούσαν για τη δουλειά», δήλωσε στο ντοκιμαντέρ Diary της Corinne Day.

Η Cooper φωτογραφήθηκε στη βρετανική και αμερικανική Vogue, στο Harper’s Bazaar U.S., στο περιοδικό i-D, στο Observer του Guardian αλλά και στο εμβληματικό – για την εποχή – περιοδικό The Face, όπου η Georgina κλείνει πονηρά το μάτι στον φακό και χαμογελάει αθώα αλλά τόσο ελκυστικά.

«Ήταν πολύ αντι-μόδα, αυτός ο φρέσκος αέρας κι ένα πραγματικά σπουδαίο μοντέλο», δήλωσε η πρώην συντάκτρια του βρετανικού Elle Anne-Marie Curtis.

Έκτοτε τα εξώφυλλα στα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας του κόσμου διαδέχτηκαν το ένα το άλλο και την ομορφιά της απαθανάτισαν φωτογράφοι όπως ο Μάριο Τεστίνο.

Στα παρασκήνια ήταν η ψυχή της παρέας. Μία από τους πιο αστείες και απίθανες φίλες, που όλοι θέλαμε να κάνουμε παρέα στα παρασκήνια», έγραψε για τον χαμό της φίλης της η Jade Parfitt.

«Είχε ακατέργαστη ενέργεια! Ήταν ξεκαρδιστική, δεν είχε όρια και έλεγε ακριβώς αυτό που είχε στο μυαλό της». Κι ενώ ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα, «ήταν κατά της μόδας, με αυτή την πραγματική ανάσα που σου δίνει ο καθαρός αέρας», πρόσθεσε η στυλίστρια Αν Μαρί Κέρτις.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως η παρουσία της στον χώρο της μόδας θα κρατούσε και μετά την ηλικιακή ετικέτα που έχουν όλα αυτά τα επαγγέλματα, η Georgina ξαφνικά αποφάσισε πως θέλει να αποσυρθεί. Έγινε μητέρα και οι προτεραιότητές άλλαξαν.

Ήρθε στη ζωή της ο Σόνι, ο γιος της, και αφιερώθηκε στο μεγάλωμά του.

«Προσπάθησα να συνεχίσω το μόντελινγκ», είπε τότε, «αλλά μου ράγιζε η καρδιά κάθε φορά που έπρεπε να τον αφήνω στο σπίτι για να πηγαίνω στις δουλειές. Ακόμα κι αν επέλεγα πλέον να κάνω δουλειές στο Λονδίνο για να μην είμαι μακριά του, διαπίστωσα πως η ζωή μου βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι. Αποφάσισα ότι ο Σόνι ήταν η προτεραιότητά μου».

Λίγο μετά εργάστηκε ως μαία και τα τελευταία χρόνια άρχισε να δραστηριοποιείται στον χώρο της φιλοξενίας. Και εκεί κάνει την εμφάνισή του το ενδιαφέρον της για την Ελλάδα.

Εργάστηκε επίσης για τη βρετανική αλυσίδα παμπ Fox & Goose, σύμφωνα με το Facebook της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jade Parfitt (@jadeparfitt)

Τον Ιούνιο του 2024, παντρεύτηκε τον Nigel Smith στο Maidstone του Kent.

Τον Οκτώβριο αποφάσισε να κάνει το γαμήλιο ταξίδι της στην αγαπημένη της Κω προκειμένου να δει πώς θα δραστηριοποιηθεί και επιχειρηματικά εκεί. Έσβησε εκεί, στο αγαπημένο της ελληνικό νησί.

Ο πρώην ατζέντης της και πολύ καλός της φίλος Ντιν Γκούντμαν, δήλωσε στη MailOnline:

«Αγαπούσε την Ελλάδα και μου είπε ότι θα επέστρεφε με τον νέο της σύζυγο – αλλά βρήκε τραγικό θάνατο εκεί πριν από δύο εβδομάδες. Η Georgina δεν ήταν καλά κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και είχε αναπτύξει κάποια προβλήματα υγείας και μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο. Είχε όμως σχέδια για το μέλλον. Μόλις είχε παντρευτεί και ανυπομονούσε για τη ζωή της. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Ήταν μια πραγματική σούπερ σταρ».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η Cooper πέθανε από κίρρωση ήπατος και από εσωτερική αιμορραγία όταν κατέρρευσαν τα όργανά της. Το ρεπορτάζ αναφέρει ο ιατροδικαστής έκρινε ότι δεν έπρεπε να γίνει νεκροψία-νεκροτομή καθώς «το ιατρικό ιστορικό της ήταν γνωστό».

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου δήλωσε στην MailOnline ότι «οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν αλλά λόγω της κατάστασης της δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά. Πέθανε από κίρρωση του ήπατος και εσωτερική αιμορραγία αφού τα όργανά της κατέρρευσαν. Η σορός της μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο “Βενιζέλειο” στο Ηράκλειο και ταξίδεψε στη Βρετανία».

Ο σχεδιαστής Markus Lupfer δήλωσε ότι η Cooper είχε μια «ανάλαφρη ενέργεια που έκανε κάθε πασαρέλα να μοιάζει με γιορτή», προσθέτοντας:

«Το πνεύμα, το στιλ, η ζεστασιά και η ενέργειά της θα λείψουν βαθιά σε όλους μας».