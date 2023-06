Η εμφάνιση – έκπληξη των Foo Fighters και η συγκίνηση του Έλτον Τζον (Elton John) ξεχώρισαν στο φετινό φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι (Glastonbury) που διοργανώθηκε στη Βρετανία από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα ανέβηκαν στο Pyramid Stage και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Αρχικά, είχε γίνει γνωστό πως ένα μυστηριώδες συγκρότημα με το όνομα The Churnups θα έκανε την εμφάνισή του στο Γκλάστονμπερι πριν από τους Royal Blood. Όλοι είχαν απορία ποιοι είναι αλλά τελικά, κάποιοι κατάλαβαν ότι ήταν οι Foo Fighters, με το συγκρότημα να επιβεβαιώνει την παρουσία του στο Γκλάστονμπερι 1 ώρα πριν την εμφάνισή του.

Οι Foo Fighters ανέβασαν μια φωτογραφία στο Twitter με σημαίες του Φεστιβάλ και τη φράση Churn It Up μαζί με το hashtag #Glastonbury2023 και προκάλεσαν ντελίριο ενθουσιασμού. Αφιέρωσαν στον αείμνηστο ντράμερ τους, Τέιλορ Χόκινς το Everlong.

«Ας το τραγουδήσουμε δυνατά και ας τραγουδήσουμε για τον Τέιλορ» είπε ο αρχηγός των Foo Fighters, ο Ντέιβ Γκρολ (Dave Grohl).

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισε το BBC

Το BBC ξεχώρισε επικές εμφανίσεις, όπως των Blondie και του WizKid, ο οποίος χόρεψε με την Κάρλι Ρέι Τζέμπσεν (Carly Rae Jempsen) και τους Guns N’ Roses.

Η «Lydia Tár» έκανε το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ όταν η ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ (Kate Blanchett), η οποία κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ νωρίτερα φέτος για τον ρόλο της στην ομότιτλη ταινία ανέβηκε στη σκηνή με τους Sparks και χόρεψε σε μία live αναπαραγωγή του βίντεο του συγκροτήματος για το «The Girl Is Crying in Her Latte».

Glastonbury, what an iconic night. You were incredible. Thank you for having us! 🌹 pic.twitter.com/hB5BLtD6dp — Guns N’ Roses (@gunsnroses) June 26, 2023

Ο Λιούις Καπάλντι (Lewis Capaldi) έχασε τη φωνή του σκηνή, αλλά το κοινό τον ενθάρρυνε. Ο Σκωτσέζος τραγουδιστής, ο οποίος είχε ακυρώσει προηγουμένως συναυλίες για να ξεκουραστεί και να αναρρώσει, ζήτησε συγγνώμη καθώς ετοιμαζόταν να τραγουδήσει το Someone You Loved στη σκηνή.

«Θα είμαι ειλικρινής σε όλους, αλλά αρχίζω να χάνω τη φωνή μου εδώ πάνω» είπε. «Αλλά θα συνεχίσουμε και θα πάμε μέχρι το τέλος. Απλώς χρειάζομαι να τραγουδήσετε όλοι μαζί μου όσο πιο δυνατά μπορείτε, εντάξει;» πρόσθεσε.

Η Λάνα Ντελ Ρέι (Lana Del Rey) εμφανίστηκε στη σκηνή The Other Stage με καθυστέρηση με αποτέλεσμα προτού τραγουδήσει τα τελευταία έξι τραγούδια να τεθεί η απαγόρευση λόγω ωραρίου.

Χωρίς μικρόφωνο άρχισε να απευθύνεται στο κοινό. Συνομίλησε με τους θαυμαστές, τους αγκάλιασε και εξέφρασε τη λύπη της. «Ήταν μια όμορφη στιγμή, που σε έκανε να λυπάσαι καθώς μέχρι εκείνο το σημείο, ήταν μια μαγική συναυλία», αναφέρει το BBC.

Ο Ρικ Άστλεϊ (Rick Astley) ήταν ο βασιλιάς του Γκλάστονμπερι, διασκεύασε επιτυχίες του Χάρι Στάιλς (Harry Styles), έπαιξε ντραμς στους AC/DC και απάντησε στα μηνύματα σε σημαίες θαυμαστών.

Η συγκίνηση του Έλτον Τζον

Το φετινό Φεστιβάλ θα μείνει στην ιστορία, καθώς ο Έλτον Τζον έδωσε την τελευταία συναυλία του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο θρυλικός τραγουδιστής -τραγουδοποιός μετά από 52 χρόνια σε περιοδείες έδειξε ότι ξέρει καλύτερα από τους περισσότερους να ευχαριστεί το κοινό.

Drone footage showing the extent of the huge crowd as Elton John enters the stage to close Glastonbury 2023#Glastonbury #Glasto pic.twitter.com/TG0eFEDaeD — Gl⛺️stobation 💦 (@glastobation) June 26, 2023

Κάπως έτσι, έκλεισε ένας σπουδαίος κύκλος καριέρας για τον Σερ Έλτον Τζον, τον «κορυφαίο headliner που υπήρξε ποτέ στο φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι», όπως τον χαρακτήρισαν οι χιλιάδες θαυμαστές που βρέθηκαν εκεί για να τον παρακολουθήσουν από κοντά.

Με την οικογένεια και διάσημους φίλους στο πλευρό του όπως οι Ντέιβιντ Γουάλιαμς (David Williams), Λιούις Χάμιλτον(Lewis Hamilton), Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney) και Spice Girls ο σούπερ σταρ ανέβηκε συγκινημένος στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ γνωστή ως Pyramid ντυμένος μ΄ ένα χρυσό κοστούμι και τα χαρακτηριστικά κόκκινα γυαλιά του.

Paul McCartney recording a clip of Elton John playing “Don’t Let the Sun Go Down On Me” at Glastonbury pic.twitter.com/x2TVrB7NIW — The Beatles Earth (@BeatlesEarth) June 26, 2023

«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική βραδιά για μένα, γιατί ίσως είναι η τελευταία μου συναυλία στην Αγγλία, οπότε καλύτερα να παίξω καλά και ακόμα καλύτερα να σας διασκεδάσω», είπε ο διάσημος τραγουδιστής με αμέτρητα πολύχρωμα πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό.

Ξεκίνησε την 2ωρη συναυλία με το «Pinball Wizard» στο πιάνο πριν ακουστούν οι νότες του «The Bitch Is Back» με τον σταρ να δηλώνει ότι «ποτέ δεν πίστευα ότι θα έπαιζα ποτέ στο Γκλάστονμπερι και να ‘μαι».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, αφιέρωσε το προτελευταίο τραγούδι του «Don’t Let the Sun Go Down on Me» στον αείμνηστο Τζορτζ Μάικλ(George Michael), με αφορμή τα 60ά γενέθλια του λέγοντας: «Είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα σήμερα, αναρωτιόμουν πώς θα την προσέγγιζα».

I’m a casual Elton John fan, but this was a total out of body experience. Not sure I’ve recovered. #Glastonbury #Glasto pic.twitter.com/NOJHYfaSrg — Gl⛺️stobation 💦 (@glastobation) June 26, 2023

Σύμφωνα με την Daily Mail ο Ελτον Τζον καλωσόρισε στη διάσημη σκηνή τους Στίβεν Σάντσεζ (Stephen Sanchez), Τζέικομπ Λουζκ (Jacob Lusk) και Μπράντον Φλάουερς(Brandon Flowers) καθώς και την Βρετανίδα-Ιαπωνέζα ποπ τραγουδίστρια Rina Sawayama.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ / Φωτογραφίες: Reuters