Ο Μπεν Άφλεκ βρέθηκε στα Grammy 2023 στο πλευρό της συζύγου του, Τζένιφερ Λόπεζ και κατάφερε να συζητηθεί πολύ για την εμφάνισή του στα βραβεία. Ο λόγος δεν ήταν η δυναμική του εμφάνιση αλλά η… βαρεμάρα του.

Οι κάμερες κατέγραψαν τον Μπεν Άφλεκ στα βραβεία Grammy σε μια στιγμή που…δεν φαίνεται να περνούσε και τόσο καλά.

Στο βίντεο ο ηθοποιός φαίνεται να βαριέται λίγο την ώρα που ακούσει live ένα από τα τραγούδια της βραδιάς, με το κλιπ να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και τους χρήστες να σχολιάζουν… «πόσο πρέπει να βαριόταν που πήγε».

Ben Affleck at the Grammys is me any time I have to be on a zoom call. pic.twitter.com/V2eZZ14qos