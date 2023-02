Η Αντέλ στην χτεσινή της εμφάνιση στα Grammy 2023, χάρηκε ιδιαίτερα, όχι μόνο επειδή κέρδισε βραβείο αλλά και γιατί γνώρισε επιτέλους από κοντά το ίνδαλμά της… τον Ντουέιν Τζόνσον.

Ο παρουσιαστής της τελετής Τρέβορ Νόα, στην αρχή της τελετής των Grammy, κατέβηκε κάποια στιγμή από τη σκηνή και πήγε προς το μέρος της διάσημης τραγουδίστριας. «Το πρόσωπο που η Αντέλ ήθελε πάντα να γνωρίσει είναι ο Ντουέιν Τζόνσον… ανακάλυψα ότι κι αυτός είναι μεγάλος θαυμαστής σου» είπε.

Συνεχίζοντας ο παρουσιαστής είπε πως δεν είχε δει τον Ντουέιν Τζόνσον «εδώ απόψε», ωστόσο αποκάλυψε πως είχε «κάποιον που ονομάζεται «Βράχος», αφού με το όνομα αυτό είναι γνωστός ο ηθοποιός.

Η Αντέλ τότε, σηκώθηκε γρήγορα και δέχτηκε μια μεγάλη αγκαλιά από τον αγαπημένο της ηθοποιό που ήρθε στο τραπέζι της. Από την χαρά της μάλιστα… κοκκίνησε ενώ, δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελάει.

The hilarious moment when Trevor Noah surprised Adele with The Rock. 🤣 #GRAMMYs pic.twitter.com/PNjNv51BmY