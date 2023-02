Η λαμπερή τελετή των βραβείων Grammy 2023, πραγματοποιήθηκε χτες (05.02.2023) με όλους τους αστέρες της μουσικής σκηνής και όχι μόνο να δίνουν το παρόν.

Εμφανώς έκπληκτη η τραγουδίστρια – τραγουδοποιός (και τώρα 13 φορές νικήτρια) Μπόνι Ρέι κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Τραγούδι της Χρονιάς στα βραβεία Grammy, για το τραγούδι της «Just Like That», το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε από σόλο τραγουδοποιό και κέρδισε το βραβείο μετά το «Rehab» της Έιμι Γουάινχαουζ πριν από 15 χρόνια.

Στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς κέρδισε η εξίσου σοκαρισμένη Lizzo για το «About Damn Time» και αφιέρωσε το τρόπαιο, το Χρυσό Γραμμόφωνο, στα είδωλά της, μεταξύ άλλων στον Prince και στην Beyoncé.

«Beyoncé, στην πέμπτη τάξη δεν πήγα στο σχολείο για να σε δω σε συναυλία» είπε. «Μου άλλαξες τη ζωή… Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Είσαι ξεκάθαρα η καλλιτέχνης της ζωής μας. Σε αγαπώ!» τόνισε η Lizzo.

Ο Χάρι Στάιλς κέρδισε το Grammy στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς για το «Harry’s House» και στην ομιλία του επαίνεσε τους συνυποψήφιους και τις συνυποψήφιες του.

Ο Τρέβορ Νόα επέστρεψε για τρίτη χρονιά ως παρουσιαστής της τελετής απονομής των Grammy. «Μερικές φορές, όταν παρουσιάζεις ένα ζωντανό σόου βραβείων, μπορεί να εστιάζεις τόσο πολύ στην παραγωγή του που ξεχνάς τι συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου. Και αυτό είναι ότι μερικά από τα μεγαλύτερα ταλέντα μιας γενιάς ερμηνεύουν επιτυχίες ζωντανά μπροστά σου» είπε ο Νόα στο podcast EW Awardist.

«Είναι απλώς αυτό το ζωντανό ηφαίστειο που εκρήγνυται μπροστά στα μάτια μας και είναι όμορφο να είμαστε μέρος του» σημείωσε.

Ο Kendrick Lamar και η Brandi Carlile πήραν βραβεία σε αρκετές κατηγορίες και η ηθοποιός παραγωγός, Βαϊόλα Ντέιβις εντάχθηκε στη λέσχη των καλλιτεχνών EGOT, που έχουν κερδίσει τέσσερα από τα σημαντικότερα βραβεία του τομέα της ψυχαγωγίας στις ΗΠΑ, Emmy, Grammy, Oscar και Tony.

Η λίστα των νικητών της 65ης τελετής απονομής των Grammy:

Άλμπουμ της Χρονιάς

“Harry’s House” – Harry Styles

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Samara Joy

Ηχογράφηση της Χρονιάς

“About Damn Time” – Lizzo

Τραγούδι της Χρονιάς

“Just Like That” – Bonnie Raitt

Ποπ Σόλο Ερμηνεία

“Easy On Me” – Adele

Άλμπουμ Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής

“Renaissance” – Beyoncé

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

“Mr. Morale & The Big Steppers” – Kendrick Lamar

Καλύτερο Άλμπουμ Música urbana

“Un Verano Sin Ti” – Bad Bunny

Καλύτερη Ερμηνεία Ποπ Ντουέτου/Συγκροτήματος

“Unholy” – Sam Smith & Kim Petras

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ

“A Beautiful Time” – Willie Nelson

Καλύτερο R&B Τραγούδι

“CUFF IT” – Denisia “Blu June” Andrews, Beyoncé, Mary Christine Brockert, Brittany “Chi” Coney, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant, Morten Ristorp, Nile Rodgers & Raphael Saadiq, (Beyoncé)

Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ

“Harry’s House” – Harry Styles

Παραγωγός της Χρονιάς, εκτός κλασσικής μουσικής

Jack Antonoff

Συνθέτης της Χρονιάς εκτός κλασσικής μουσικής

Tobias Jesso Jr

Καλύτερη Μουσική Ταινία

“Jazz Fest: A New Orleans Story” – σκηνοθέτες Frank Marshall & Ryan Suffern, παραγωγοί Frank Marshall, Sean Stuart & Ryan Suffern

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

“All Too Well: The Short Film” – Taylor Swift; Taylor Swift, σκηνοθέτης Saul Germaine, παραγωγός.

Καλύτερο Τραγούδι για Οπτικά Μέσα

“We Don’t Talk About Bruno” [“Encanto”] – Lin-Manuel Miranda, συνθέτης (Carolina Gaitán – La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & “Encanto”

Καλύτερο Άλμπουμ για Θεατρικό Μιούζικαλ

“Into The Woods (2022 Ηχογράφηση στο Μπρόντγουεϊ” – Sara Bareilles, Brian d’Arcy James, Patina Miller & Phillipa Soo, φωνητικά, Rob Berman & Sean Patrick Flahaven, παραγωγοί (Stephen Sondheim, συνθέτης (2022 Broadway Cast)

Καλύτερο Άλμπουμ σε Κωμωδία

“The Closer” – Dave Chappelle

Καλύτερο Φολκ Άλμπουμ

“Revealer” – Madison Cunningham | WINNER

Καλύτερο Άλμπουμ Ποίησης

“The Poet Who Sat By The Door” – J. Ivy

Καλύτερο Άλμπουμ Americana

“In These Silent Days” — Brandi Carlile

Καλύτερο Άλμπουμ merican roots

“Just Like That” — Bonnie Raitt, συνθέτρια (Bonnie Raitt)

Καλύτερη Ερμηνεία Americana

“Made Up Mind” — Bonnie Raitt

Καλύτερη Ερμηνεία American roots

“Stompin’ Ground” — Aaron Neville With The Dirty Dozen Brass Band

Καλύτερο Άλμπουμ Tropical Latin

“Pa’lla Voy” — Marc Anthony

Καλύτερο Latin jazz Άλμπουμ

“Fandango At The Wall In New York” — Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra Featuring The Congra Patria Son Jarocho Collective

Καλύτερο Σύγχρονο Ορχηστρικό Άλμπουμ

“Empire Central” — Snarky Puppy

Παραγωγός της Χρονιάς, κλασσικής μουσικής

Judith Sherman

Καλύτερη Επεξεργασία Ήχου κλασσικής μουσικής

“Bates: Philharmonia Fantastique – The Making Of The Orchestra” — Shawn Murphy, Charlie Post & Gary Rydstrom, engineers; Michael Romanowski, (Edwin Outwater & Chicago Symphony Orchestra)

Καλύτερη Σύνθεση Σύγχρονης Κλασικής Μουσικής

Contemporary classical composition

“Puts: Contact” — Kevin Puts, composer (Xian Zhang, Time for Three & The Philadelphia Orchestra)

Καλύτερη Συλλογή Κλασικής Μουσικής

“An Adoption Story” — Starr Parodi & Kitt Wakeley; Jeff Fair, Starr Parodi & Kitt Wakeley, παραγωγοί

Καλύτερο Σόλο Φωνητικό Άλμπουμ Κλασσικής Μουσικής

“Voice Of Nature – The Anthropocene” — Renée Fleming, σολίστ, Yannick Nézet-Séguin, πιανίστας

Καλύτερο Κλασικό Ορχηστρικό Σόλο

“Letters For The Future” — Time For Three; Xian Zhang, μαέστρος (The Philadelphia Orchestra)

Καλύτερο Roots gospel Άλμπουμ

“The Urban Hymnal” — Tennessee State University Marching Band

Καλύτερο Σύγχρονο Άλμπουμ Χριστιανικής Μουσικής

“Breathe” — Maverick City Music

Καλύτερο Gospel Άλμπουμ

“Kingdom Book One Deluxe” — Maverick City Music & Kirk Franklin

Καλύτερη Ερμηνεία/Τραγούδι Σύγχρονης Χριστιανικής Μουσικής

“Fear Is Not My Future” — Maverick City Music & Kirk Franklin; Kirk Franklin, Nicole Hannel, Jonathan Jay, Brandon Lake & Hannah Shackelford

Καλύτερη Gospel Ερμνηνεία/Τραγούδι

“Kingdom” — Maverick City Music & Kirk Franklin; Kirk Franklin, Jonathan Jay, Chandler Moore & Jacob Poole

Καλύτερο Μουσικό Άλμπουμ Μουσικής Regional roots

“Live At The 2022 New Orleans Jazz & Heritage Festival” — Ranky Tanky

Καλύτερο Άλμπουμ Σύγχρονης Μουσικής Βlues

“Brother Johnny” — Edgar Winter

Καλύτερο Άλμπουμ Παραδοσιακής Βlues Μουσικής

“Get On Board” — Taj Mahal & Ry Cooder

Καλύτερο Bluegrass Άλμπουμ

“Crooked Tree” — Molly Tuttle & Golden Highway

Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι

“‘Til You Can’t” — Matt Rogers & Ben Stennis, songwriters (Cody Johnson)

Καλύτερη Ερμηνεία Κάντρι Ντουέτου/Συγκροτήματος

“Never Wanted To Be That Girl” — Carly Pearce & Ashley McBryde

Καλύτερη Κάντρι Σόλο Ερμηνεία

“Live Forever” — Willie Nelson

Καλύτερο Ιστορικό Άλμπουμ

“Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition)” — Cheryl Pawelski & Jeff Tweedy, compilation producers; Bob Ludwig, mastering engineer (Wilco)

Καλύτερο Άλμπουμ Παραδοσιακής Μεξικανικής Μουσικής

“Un Canto por México – El Musical” — Natalia Lafourcade

Καλύτερο άλμπουμ Ροκ ή Εναλλακτικής Μουσικής

“MOTOMAMI” — Rosalía

Καλύτερο Λάτιν Ποπ Άλμπουμ

“Pasieros” — Rubén Blades & Boca Livre

Καλύτερο Άλμπουμ Παγκόσμιας Μουσικής

“Sakura” — Masa Takumi

Καλύτρη Ερμηνεία Παγκόσμιας Μουσικής

“Bayethe” — Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode

Kαλύτερο Άλμπουμ Ρέγκε

“The Kalling” — Kabaka Pyramid

Καλύτερο Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής

“Wet Leg” — Wet Leg

Καλύτερη Ερμηνεία Εναλλακτικής Μουσικής

“Chaise Longue” — Wet Leg

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

“Patient Number 9” — Ozzy Osbourne

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι

“Broken Horses” — Brandi Carlile, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth (Brandi Carlile)

Καλύτερη Metal Ερμηνεία

“Degradation Rules” — Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία

“Broken Horses” — Brandi Carlile

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι

“The Heart Part 5” — Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar & Matt Schaeffer, (Kendrick Lamar)

Καλύτερη Ερμηνεία Μελωδικής Ραπ

“WAIT FOR U” — Future Featuring Drake & Tems

Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία

“The Heart Part 5” — Kendrick Lamar

Καλύτερο Progressive r&b Άλμπουμ

“Gemini Rights” — Steve Lacy

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

“Black Radio III” — Robert Glasper

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

“PLASTIC OFF THE SOFA” — Beyoncé

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

“Hrs & Hrs” — Muni Long

Καλύτερη Ηχογράφηση Ηχητικού Βιβλίου, Αφήγησης

“Finding Me” — Viola Davis

Καλύτερο Άλμπουμ Παιδικής Μουσικής

“The Movement” — Alphabet Rockers

Καλύτερη Ηχογράφηση Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής

“BREAK MY SOUL” — Beyoncé

Καλύτερο Σάουντρακ για Βιντεοπαιχνίδι και άλλο διαδραστικό μέσο

“Assassin’s Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok” — Stephanie Economou

Καλύτερο Σάουντρακ για Οπτικό Μέσο

“Encanto” — Germaine Franco

Καλύτερη Συλλογή Σάουντρακ για Οπτικό Μέσο

“Encanto” — (Διάφοροι Καλλιτέχνες)