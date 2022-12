Πρεμιέρα τον Μάιο του 2023 θα κάνει το «Guardians of the Galaxy Volume 3», η νέα ταινία του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel, που αποτελεί την τελευταία της σειράς και της ιστορίας των αγαπημένων ηρώων.

Η Marvel παρουσίασε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Guardians of the Galaxy Volume 3» στο CCXP22, δηλαδή το βραζιλιάνικο comic con, που γίνεται στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Η σκηνοθεσία είναι του Τζέιμς Γκαν (James Gunn) και η πρεμιέρα αναμένεται στις 5 Μαΐου 2023.

Όσον αφορά το καστ, επιστρέφουν όλοι οι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν τους γνωστούς χαρακτήρες της ταινίας: ο Κρις Πρατ (Chris Pratt) στο ρόλο του StarLord, ο Ντέιβ Μπατίστα (Dave Bautista) στο ρόλο του Drax, η Ζόε Σαλντάνα (Zoe Saldana) στο ρόλο της Gamora, οι Βιν Ντίζελ (Vin Diesel) και Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper) στους φωνητικούς ρόλους των Groot και Rocket (definetly not a Racoon) αντίστοιχα.

Στον ρόλο της Mantis επιστρέφει και η Πομ Κλεμεντιέφ (Pom Klementieff) ενώ στο καστ προστέθηκαν και οι Γουίλ Πούλτερ (Will Poulter, που θα ενσαρκώσει τον Adam Warlock) ο Τσουκουάντι Ιβούτζι (Chukwudi Iwuji) αλλά και η Τζένιφερ Χόλαντ.

Δείτε το τρέιλερ:

Η επίσημη αφίσα της ταινίας:

Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Volume 3 arrives in theaters May 5, 2023. #GotGVol3 pic.twitter.com/oESF8MTKGY — Guardians of the Galaxy (@Guardians) December 1, 2022

Η παραγωγή του «Guardians of the Galaxy Volume 3» ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021. Σημειώνεται, ότι οι πρώτες δύο ταινίες της σειράς -το «Guardians of the Galaxy» το 2014 και το «Guardians of the Galaxy Vol. 2» το 2017- συγκέντρωσαν περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.