Η κόρη της Mariah Carey (Μαράια Κάρεϊ) έχει κληρονομήσει το ταλέντο της μαμάς της και αυτό φάνηκε στο πρώτο τους ντουέτο.

Η Mariah Carey (Μαράια Κάρεϊ) ανέβηκε άλλη μια φορά στη σκηνή με την 11χρονη Monroe για το πρώτο ντουέτο μαμάς-κόρης, τραγουδώντας τον κλασικό ύμνο «Away in a Manger» στο πλαίσιο του show “Merry Christmas to All” στο Scotiabank Arena.

Η διάσημη τραγουδίστρια κοιτούσε με στοργή διαρκώς την κόρη της όπως τραγουδούσαν, ενώ άφησε ένα φιλί στο μάγουλό της όπως αυτή αποχωρούσε από τη σκηνή.

Το ντουέτο μαμάς-κόρης έφερε δάκρυα συγκίνησης στους θαυμαστές της popstar.

mariah carey just brought her daughter monroe out on stage for a duet 😭😭😭❤️❤️ pic.twitter.com/UAZVR5ZWqC