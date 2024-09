H Σακίρα έφυγε από τη σκηνή όταν θεατές προσπάθησαν να τραβήξουν βίντεο κάτω από το φόρεμά της

Ενοχλημένη έφυγε από την σκηνή η Σακίρα την ώρα που χόρευε στους ρυθμούς του νέου τραγουδιού της, καθώς κάποιοι από τους θαμώνες του κλαμπ προσπαθούσαν να τραβήξουν βίντεο κάτω από το φόρεμά της.

Σύμφωνα με βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Σακίρα, που φορούσε ένα εφαρμοστό κοντό φόρεμα, ανέβηκε στην σκηνή του LIV Miami κλαμπ και άρχισε να χορεύει το νέο τραγούδι της με τίτλο “Soltera”.

Ωστόσο, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν με το κινητό τους βίντεο κάτω από το φουστάνι της Σακίρα.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια κατάλαβε ότι την έβγαζαν βίντεο και άρχισε να διορθώνει με τα χέρια το μήκος του φουστανιού της. Στη συνέχεια έκανε νόημα με τα χέρια στον άνθρωπο που την έβγαζε βίντεο, να σταματήσει.

Η τραγουδίστρια συνέχισε με έντονο ύφος δείχνοντάς του ότι έχει καταλάβει τι συμβαίνει.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL