Στη δημοσιότητα βγήκε το πρώτο teaser για το αναμενόμενο prequel του «The Hunger Games», «The Ballad Of Songbirds And Snakes» (Η μπαλάντα των αηδονιών και των φιδιών), με τη σειρά ταινιών να επιστρέφει στους κινηματογράφους για πρώτη φορά μετά το 2020.

Η prequel ταινία του «The Hunger Games» βασίζεται στο prequel του ομώνυμου βιβλίου της Suzanne Collins και η ιστορία του ακολουθεί τα νεαρά χρόνια του President Snow, τον οποίο θα υποδυθεί ο Tom Blyth και θα συναντηθεί με τη Lucy Gray Baird, την οποία θα υποδυθεί η Rachel Zegler.

«Το 2023 ο κόσμος θα ανακαλύψει ποιος είναι το πουλί και ποιος το φίδι», αναφέρεται στο teaser ενώ εμφανίζεται ένα παγωμένο πουλί και ένα φίδι σε ένα κλαδί, πριν σπάσει ο πάγος και αποκαλυφθούν τα δύο χρυσά πλάσματα.

Τον President Snow των προηγούμενων ταινιών υποδύεται ο Donald Shutherland, όμως σε αυτή θα δούμε τον χαρακτήρα στη νεαρότερη μορφή του και συγκεκριμένα όταν ήταν 18 χρονών και του ανατέθηκε να είναι ο μέντορας της Baird στους 10ους Αγώνες Πείνας.

