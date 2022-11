Μια βαριά αίσθηση θλίψης προκάλεσε η είδηση ότι πέθανε, σε ηλικία 65 ετών, η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια Irene Cara. Διάφοροι celebrities, συμπεριλαμβανομένων των Τζένιφερ Άνιστον και Λένι Κράβιτζ, αποχαιρέτησαν μέσα από τα social media τους την τραγουδίστρια.

Η Irene Cara έγινε ευρύτερα γνωστή για το τραγούδι και τη σύνθεση της μελωδίας της ταινίας Flashdance του 1983, ενώ τρία χρόνια νωρίτερα είχε παίξει και στο μιούζικαλ Fame. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, Judith Moose, και σκόρπισε θλίψη στον χώρο του θεάματος. Πολλοί καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν στα social media την βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια. Ανάμεσά τους, η ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον και ο τραγουδιστής Λένι Κράβιτζ.

Η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον ανέβασε το παρακάτω story στον λογαριασμό της στο instagram, αναφέροντας πόσο την επηρέασε στη ζωή της το πασίγνωστο τραγούδι της Irene.

Με τη σειρά του o Λένι Κράβιτζ, έγραψε στο twitter: «Irene Cara με ενέπνευσες περισσότερο από όσο μπορούσες να μάθεις ποτέ. Η σύνθεση και τα φωνητικά σου δημιούργησαν αγνή ενέργεια που δεν θα σταματήσει ποτέ. Όρισες επίσης μια εποχή που είναι τόσο κοντά στην καρδιά μου».

Irene Cara, you inspired me more than you could ever know. Your songwriting and vocals created pure energy that will never cease. You also defined an era that is so close to my heart. pic.twitter.com/7cpCUY1aI1