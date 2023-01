Συγκίνηση προκαλεί η είδηση ότι ο ηθοποιός Jeremy Renner, που έγινε ευρέως γνωστός ως ο «Hawkeye» της Marvel, παλεύει να κρατηθεί στη ζωή μετά από ατύχημα που είχε με το εκχιονιστικό, καθώς προσπαθούσε να απομακρύνει το χιόνι στο ράντσο του, στη Νεβάδα.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον του Jeremy Renner αποκάλυψε πως: «Η οικογένειά του είναι μαζί του και δέχεται την απαραίτητη φροντίδα», ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο ηθοποιός της Marvel.

O ηθοποιός νοσηλεύεται στην πόλη Ρίνο της Νεβάδα.

Ο 51χρονος Τζέρεμι Ρένερ, δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ για τις ταινίες «The Hurt Locker» και «The Town», έχει σπίτι κοντά στο Τάχο, σε μια περιοχή που επλήγη σημαντικά από την ιστορική χιονοθύελλα των τελευταίων ημερών.

Ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter είχε αναφερθεί στο χιόνι που πέφτει στην περιοχή:

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU

Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram φαίνεται κάνει κύκλους με ένα τζιπ στα χιόνια και γράφει χαρακτηριστικά: «Δευτέρα πρωί και οι προετοιμασίες για τον χειμώνα δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διασκεδαστικές».

Ο Τζέρεμι Ρένερ πρωταγωνιστεί στη σειρά «Hawkeye» της Marvel που ξεκίνησε να προβάλλεται το 2021 στην Disney+.

Relive every epic moment of #Hawkeye this holiday season! 🎁 🏹



Experience the Marvel Studios Original series, streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/AImyJBCWZ0