Σοκάρουν όσα καταγγέλλουν ηθοποιοί για τα γυρίσματα της ταινίας «Joker: Folie à Deux». Δημοσίευμα του TMZ αναφέρει ότι κομπάρσοι αποκάλυψαν κακές εργασιακές συνθήκες, ακόμα και για τις βασικές τους ανάγκες.

Μάλιστα, ηθοποιοί που επικαλείται το TMZ, στα γυρίσματα του επερχόμενου σίκουελ του «Joker», έκαναν λόγο για καβγάδες με την παραγωγή επειδή δεν τους επέτρεπε να πάνε τουαλέτα.

«Δουλεύαμε περισσότερες από 2 ώρες ασταμάτητα και δεν μας άφηναν να χρησιμοποιήσουμε την τουαλέτα ή να πίνουμε νερό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Warner Bros Studios στο Μπέρμπανκ», κατήγγειλαν.

«Γιατί πίνετε περισσότερο νερό; Θα πρέπει να πάτε να κατουρήσετε ξανά», είπαν ότι έλεγε ένας βοηθός σκηνοθέτη.

Το TMZ απευθύνθηκε στη Warner Bros., χωρίς να έχει πάρει απαντήσεις.

Το «Joker: Folie à Deux» πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2024 και πρωταγωνιστούν ο Joaquin Phoenix και η Lady Gaga.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2022 και η προβολή της ταινίας αναμένεται το 2024.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν καταγγελίες για κακές εργασιακές συνθήκες σε πλατό ταινίας «Joker», αφού και στη διάρκεια των γυρισμάτων της πρώτης ταινίας το 2018, κομπάρσοι έμειναν κλειδωμένοι σε συρμό του μετρό του Μπρούκλιν για περισσότερες από 3 ώρες.

