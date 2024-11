Khalid: Αποκάλυψε πως είναι ομοφυλόφιλος – «Δεν έκρυβα τίποτα, απλά δεν σας αφορούσε»

Ο τραγουδιστής Khalid μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του και αποκάλυψε πως είναι ομοφυλόφιλος. Οι αντιδράσεις φίλων και θαυμαστών του.

Η εξομολόγηση του Khalid έχει γίνει θέμα στις κοσμικές στήλες περιοδικών ολόκληρου του κόσμου. Ο τραγουδιστής και στιχουργός αποκάλυψε πως είναι ομοφυλόφιλος και έδωσε απαντήσεις σε ορισμένους διαδικτυακούς του φίλους. Το όλο θέμα ξεκίνησε, με αφορμή μια ανάρτησή του στο X/Twitter, στην οποία έγραψε: «Ορίστε. Επόμενο θέμα παρακαλώ» και πρόσθεσε ένα emoji της σημαίας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Όταν ένα άτομο σχολίασε: «Περιμένετε ελπίζω ο κύριος Khalid να μην είναι γκέι!», ο 26χρονος τραγουδίστριας επιβεβαίωσε απαντώντας: «Είμαι! Και αυτό είναι εντάξει».

Σε μια επόμενη ανάρτηση, ο τραγουδιστής εξήγησε: «Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν ντρέπομαι για τη σεξουαλικότητά μου! Στην πραγματικότητα δεν αφορά κανέναν! Αλλά είμαι εντάξει με την αγάπη μου».

Γρήγορα διάφοροι θαυμαστές έσπευσαν να σχολιάσουν, με έναν να γράφει: «Η ντουλάπα ήταν γυάλινη μωρό μου, αλλά σε δεχόμαστε. Δεν έχει να κάνει με το ποιον αγαπάς αλλά με την τέχνη σου!» προτρέποντας τον Khalid να απαντήσει: «Δεν έκρυβα τίποτα! Απλά δεν σας αφορά».

🏳️‍🌈!!! there yall go. next topic please lol

Στη συνέχεια, ένας θαυμαστής μοιράστηκε ένα απόσπασμα από τον τραγουδιστή που χορεύει στο μουσικό βίντεο για το τραγούδι του «Satellite», γράφοντας: «Αυτός ήταν ο ΛΟΑΤΚΙ+ ύμνος που μας έδωσε το 2022, αλλά εσείς δεν το πήρατε χαμπάρι».

