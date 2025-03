Lady Gaga: «Πριν από πέντε χρόνια είχα ψύχωση, δεν ήμουν σε επαφή με την πραγματικότητα»

Αποκαλύψεις για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με την ψυχική υγεία της έκανε η Lady Gaga λέγοντας ότι υπέφερε από ψύχωση κάτι το οποίο την απομάκρυνε από την πραγματικότητα.

Η Lady Gaga δεν κρύφτηκε και μίλησε για την δυσάρεστη εμπειρία της ψύχωσης στο podcast «The Interview» των «New York Times». «Πριν από πέντε χρόνια είχα ψύχωση. Δεν ήμουν σε επαφή με την πραγματικότητα για ένα διάστημα. Αυτό με απομάκρυνε από τη ζωή με πολύ έντονο τρόπο, αλλά μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς, κατάφερα να επανέλθω» ήταν τα λόγια της για τα προβλήματα ψυχικής υγείας με τα οποία ήρθε αντιμέτωπη.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά δύσκολη για την ίδια περίοδο, αλλά την βοήθησε το γεγονός ότι τότε γνώρισε τον σύντροφό της.

«Ήταν μια σκληρή περίοδος, αλλά είχε ιδιαίτερη σημασία η στιγμή που γνώρισα τον σύντροφό μου. Όταν γνώρισα τον Μάικλ, ήμουν ήδη σε καλύτερη κατάσταση, αλλά θυμάμαι ότι μου είπε από πολύ νωρίς: “Ξέρω ότι θα μπορούσες να είσαι πολύ πιο ευτυχισμένη απ’ ό,τι είσαι”», ήταν τα λόγια της τραγουδίστριας και στη συνέχεια περιέγραψε πως ήταν δύσκολο να διαχειριστεί αυτή τη φράση, καθώς δεν ήθελε να δώσει την εντύπωση ότι δεν ήταν «μια χαρούμενη, απόλυτα ισορροπημένη» προσωπικότητα.

Εξήγησε, μάλιστα ότι δεν ήταν εύκολο να μιλάει για την ψυχική της υγεία. «Είναι κάτι που βρίσκω όλο και πιο δύσκολο να μιλήσω. Μισώ να αισθάνομαι ότι ορίζομαι από αυτό. Για πολύ καιρό το θεωρούσα κάτι για το οποίο έπρεπε να ντρέπομαι. Όμως δεν πιστεύω, ότι πρέπει να ντρεπόμαστε αν περάσουμε τέτοιες φάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να γίνεις καλύτερα. Σε εμένα έγινε, και είμαι ευγνώμων γι’ αυτό».

Lady Gaga reveals secret battle with psychosis: ‘I was not deeply in touch with reality for a while’ https://t.co/4IzIFdgPOB