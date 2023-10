Θεατρικό μιούζικαλ στο Λονδίνο γίνεται η συναυλία του Live Aid του 1985. Η εμβληματική συναυλία είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια για την ανακούφιση από τον λιμό στην Αιθιοπία.

Το Live Aid θα μετατραπεί σε μιούζικαλ που θα κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο χρόνο στο θέατρο Old Vic του Λονδίνου, ανακοίνωσε η διοίκηση του θεάτρου.

Την Live Aid είχαν διοργανώσει οι μουσικοί Μπομπ Γκέλντοφ και Μιτζ Γιούρε πριν από σχεδόν 40 χρόνια και την είχαν παρακολουθήσει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι.

«Αν αυτό το μιούζικαλ έχει θετικό αντίκτυπο έστω και σε έναν άνθρωπο, τότε θα έχει γίνει σωστή δουλειά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του Old Vic ο Γκέλντοφ.

Όπως είπε ο ίδιος, παρακολούθησε την εξέλιξη της παραγωγής. «Ανυπομονώ να το δω… ελπίζω να μην είναι σκ…!», σχολίασε ο τραγουδιστής και ακτιβιστής που φημίζεται για την ευθύτητά του.

Με τίτλο «Just For One Day» («Μόνο Για Μια Ημέρα») το μιούζικαλ υπογράφει ο σεναριογράφος Τζον Ο΄ Φάρελ. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Λουκ Σέπαρντ. Θα παίζεται στο Old Vic από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 30 Μαρτίου του 2024.

Όπως ανακοίνωσε το θέατρο, η παραγωγή έχει λάβει άδεια από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Band Aid, το οποίο και θα λάβει το 10% από την πώληση κάθε εισιτηρίου.

View this post on Instagram A post shared by Theatre Fan (@theatrefanofficial)

«Για όλους εμάς που έχουμε ζήσει την εμπειρία από τα χρόνια του 80, το Σάββατο 13 Ιουλίου 1985 είμαι βέβαιος ότι θα μείνει χαραγμένο για πάντα στη μνήμη μας», είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Old Vic, Μάθιου Γουόρτσας.

«Όλοι θυμόμαστε που είχαμε δει την Live Aid, με ποιους την είδαμε και τον απόλυτο θαυμασμό για το θέαμα που παρουσιαζόταν μπροστά στα μάτια μας», σχολίασε.

Το σόου θα περιλαμβάνει τραγούδια του Μπομπ Ντίλαν, του Ντέιβιντ Μπόουι, των Queen, των Who, του Πολ Μακάρτνεϊ, του Έλτον Τζον και των Boomtown Rats, του συγκροτήματος που είχε ο Γκέλντοφ, καθώς και άλλων που είχαν εμφανιστεί στη συναυλία εκείνη, η οποία είχε διοργανωθεί ταυτόχρονα στο Στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου και στο Στάδιο John F. Kennedy στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Πραγματοποιήθηκε την επόμενη χρονιά αφότου ο Γκέλντοφ και ο Γιούρε είχαν συγκεντρώσει μια σειρά διάσημων τραγουδιστών για να ηχογραφήσουν το τραγούδι της Band Aid «Do They Know It’s Christmas?» και να μαζέψουν χρήματα για την Αιθιοπία.