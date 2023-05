Πέρασαν 25 χρόνια απ’ όταν το «Mamma Mia!» ανέβηκε στη σκηνή του West End και η παραγωγός του ονειρεύεται να γίνει και Τρίτη ταινία, με τη Μέριλ Στριπ ξανά στο ρόλο της Ντόνα.

Η Τζούντι Κρέιμερ δεν έκρυψε, μιλώντας στο Deadline, ότι πιέζει να γίνει αληθινό το όνειρό της για μία τρίτη ταινία. Για να γίνει το «Mamma Mia!» τριλογία και η Μέριλ Στριπ να επιστρέψει στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Βρίσκεται σε αρχικό στάδιο», είπε η Judy Craymer, αποκαλύπτοντας ότι έχει βρει έναν τρόπο να ενώσει όλους τους αγαπημένους χαρακτήρες της προηγούμενης ταινίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Μέριλ Στριπ, υποδύθηκε την ανεξάρτητη Ντόνα Σέρινταν στην οθόνη και η Σερ έπαιξε τη ζωηρή μητέρα της τη Ρούμπι, στο Mamma Mia! του 2018.

«Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάτι επίσημο», αναφέρει η παραγωγός. «Δεν θέλω να το παρακάνω, αλλά βλέπω να γίνεται η τριλογία. Υπάρχει μια ιστορία και πιστεύω ότι η Μέριλ πρέπει να επιστρέψει – και αν το σενάριο είναι σωστό, θα το κάνει, γιατί πραγματικά της άρεσε να παίζει την Ντόνα».

Η διάσημη παραγωγός είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι προετοίμαζε το τρίτο σίκουελ πριν από την πανδημία.

Τόσο το «Mamma Mia!» της Φιλίντα Λόιντ όσο και το σίκουελ «Mamma Mia! Here We Go Again» σε σκηνοθεσία του Ολ Πάρκερ έγιναν εισπρακτικές επιτυχίες με το πρώτο να κατακτά $600 εκατ. στο παγκόσμιο box office και το δεύτερο να κερδίζει σχεδόν $400 εκατ. παγκοσμίως.

Μέχρι στιγμής οι παραστάσεις, οι δύο ταινίες και τα άλμπουμ του Mamma Mia! έχουν αποφέρει εισπράξεις που ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.