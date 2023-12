Μπορεί ο ίδιος ο Matthew Perry να έβγαζε προς «τα έξω» ότι έχει «καθαρίσει» από εθισμούς και ουσίες ωστόσο όπως φαίνεται, ο ηθοποιός από τα «Φιλαράκια» πάντα έβρισκε τρόπους να προμηθεύεται ουσίες. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει η Daily Mail…

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Matthew Perry έβρισκε κορίτσια μέσα από το site γνωριμιών Raya και τα έβαζε να του πηγαίνουν χάπια, την ώρα που επισήμως, ο ηθοποιός από τα «Φιλαράκια» ήταν σε 24ωρη ιατρική παρακολούθηση…

«Συναντούσε κορίτσια μέσω app γνωριμιών και τα έπειθε να πάνε σε εκείνον. Μεταξύ 21 έως 25 ετών… Πήγαιναν και είχαν μαζί τους και τα χάπια. Κυρίως Oxycontin (ένα ισχυρό οπιώδες παυσίπονο). Έπαιρνε επίσης ναρκωτικά από παλιές φιλενάδες του. Υπήρχε ένα είδος δικτύου…» περιέγραψε μια πηγή.

Ο Matthew Perry βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 54 ετών μέσα στο υδρομασάζ του σπιτιού του τον περασμένο Οκτώβριο, μετά από υπερβολική δόση κεταμίνης.

