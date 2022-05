Το πρότζεκτ «Megalopolis» του Φράνσις Φορντ Κόπολα αποκτά ένα καστ σημαντικών και καταξιωμένων ηθοποιών, για μια ταινία επικών διαστάσεων του σκηνοθέτη, την οποία θέλει να προσθέσει στην κινηματογραφική κληρονομιά του.

Η νέα ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα θα περιλαμβάνει τα φιλμ «Apocalypse Now» (Αποκάλυψη Τώρα) και την τριλογία «The GodfatherΝονός» (Ο Νονός) και το πρότζεκτ του τώρα παίρνει σάρκα και οστά.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα συγκέντρωσε πρωτοκλασάτο καστ που δείχνει το εύρος του πρότζεκτ 100 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ο σκηνοθέτης χρηματοδοτεί ο ίδιος και όχι ένα μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι θα πρωταγωνιστούν οι Άνταμ Ντράιβερ, Νάταλι Εμάνουελ, Φόρεστ Γουίτακερ, Λόρενς Βίσμπερν και Τζον Βόιτ.

«Η μοίρα της Ρώμης στοιχειώνει έναν σύγχρονο κόσμο που δεν μπορεί να λύσει τα δικά του κοινωνικά προβλήματα σε αυτή την επική ιστορία πολιτικών φιλοδοξιών, ιδιοφυΐας και αγάπης και σύγκρουσης» αναφέρεται στην περίληψη της ταινίας.

