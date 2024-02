Michael J. Fox για το πάρκινσον: Το μισώ, είναι χάλια αλλά δε με νίκησε

«Δεν είμαι εγώ η ιστορία» λέει ο Michael J. Fox σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian. «Η ιστορία είναι η δύναμη της αισιοδοξίας. Ότι είναι πραγματικά μια επιλογή. Ότι η αποδοχή δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθείς από κάτι. Το κοιτάς και λες: “Τι απαιτεί από μένα αυτή η αλήθεια;”», δηλώνει για την ασθένειά του, το πάρκινσον.

Καστανόξανθα μαλλιά, καθαρά χαρακτηριστικά παρά τα 62 χρόνια του από τα οποία, ο Μάικλ Τζέι Φοξ, τα μισά και πλέον τα έζησε με τη νόσο του Πάρκινσον.

Η ιστορία του, θυμίζει ρομαντική κομεντί με στοιχεία δράματος. Ένα χαριτωμένο αγόρι από τον Καναδά, εγκαταλείπει το σχολείο, μετακομίζει στο Λος Άντζελες, ψάχνει στα σκουπίδια για φαγητό και μετά αναλαμβάνει το ρόλο ενός έφηβου γιάπη στην επιτυχημένη κωμική σειρά «Family Ties». Η πορεία προς τη δόξα, επισφραγίζεται με το «Back to the Future».

Μέχρι τον Αύγουστο του 1985, έχει την 1η ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ και τη 2η («Teen Wolf»), καθώς και τη μεγαλύτερη τηλεοπτική σειρά. Βρίσκεται σε κάθε εξώφυλλο περιοδικού, σε κάθε chat show, σε κάθε τοίχο κρεβατοκάμαρας.

