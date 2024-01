Η πιλότος Μάντισον Μαρς είναι η νέα Miss America 2024. Η 22χρονη γράφει ιστορία καθώς είναι η πρώτη γυναίκα μέλος των ένοπλων δυνάμεων που κερδίζει τον μεγάλο τίτλο των καλλιστείων.

Η πανέμορφη πιλότος αναδείχθηκε νικήτρια του Miss America χθες το βράδυ (14.1.2024) στην Φλόριντα και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πανηγυρίζουν. Είναι ανθυποσμηναγός στην Πολεμική Αεροπορία και παράλληλα ασκούμενη γιατρός απόφοιτος από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Για να κερδίσει την πρώτη θέση στον διαγωνισμό Μις Αμερική 2024 η Μάντισον Μαρς κατάφερε να αναδειχθεί ανάμεσα σε 50 άλλες διαγωνιζόμενες που διεκδικούσαν τον τίτλο.

Η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών δηλώνει περήφανη για την εντυπωσιακή ανθυποσμηναγό που κέρδισε τον διαγωνισμό.

Congratulations to our very own #Airman, 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title.#AimHigh pic.twitter.com/3RuDu5CulW