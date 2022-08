Το Netflix φέρνει ανάμεσα στις σειρές του μια νέα υπερπαραγωγή 10 επεισοδίων, με τίτλο «Kaos». Το σενάριο μάλιστα βασίζεται στην ελληνική μυθολογία και δημιουργός του είναι η Τσάρλι Κόβελ, γνωστή από το «The End of the F*ing World».

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Deadline η Ντέμπι Μαζάρ, θα υποδυθεί τη Μέδουσα στην νέα σειρά του Netflix, μαζί με τους Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Τζάνετ ΜακΤίρ και Ντέιβιντ Θιούλις. Η Γκιόργκι Μπάνκς – Ντέιβις θα είναι η βασική σκηνοθέτης της σειράς που έχει ως βάση την ελληνική μυθολογία.

KAOS: A darkly funny, contemporary spin on the Greek myths, KAOS is an epic 8-part series about love, power and the Underworld – created and written by Charlie Covell (The End of the F***ing World).