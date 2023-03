Ο Ίγκι Ποπ (Iggy Pop) παρουσίασε νέο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, στο οποίο συμμετέχει ο επί χρόνια φίλος και θαυμαστής του, Flea. Οι δύο μουσικοί περνούν επίσης χρόνο στο στούντιο με τον καταξιωμένο παραγωγό Άντριου Ουάτ.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Bitten by Flea!» διάρκειας 30 λεπτών, που είναι διαθέσιμο στον λογαριασμό του γκι Ποπ (Iggy Pop) στο YouTube, επικεντρώνεται σε συζητήσεις μεταξύ των δύο μουσικών, του Αμερικανού τραγουδιστή, συνθέτη και μουσικού και του Αυστραλο-Αμερικανού μπασίστα και ιδρυτικού μέλους των Red Hot Chili Peppers, που έχουν ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame.

Στο ασπρόμαυρο βίντεο οι δύο ροκ σταρ συζητούν για την ιστορική καριέρα του Ίγκι Ποπ που οδήγησε στο 19ο σόλο άλμπουμ, «Every Loser» που εισέπραξε θετικές κριτικές, στο πώς οι Stooges (το συγκρότημα του Ίγκι Ποπ) επηρέασαν τον νεαρό Flea και πώς η σύνθεση των τραγουδιών από τον Ίγκι Ποπ άλλαξε όλα αυτά τα χρόνια.

Καταθέτουν επίσης τις εμπειρίες τους από τη συνεργασία με τον βραβευμένο με Grammy Άντριου Ουάτ και τραγουδούν.

Στο άλμπουμ «Every Loser» παραγωγός του οποίου είναι ο Άντριου Ουάτ συμμετέχει ο Τσαντ Σμιθ των Red Hot Chili Peppers.

Δείτε τους: