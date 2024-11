Paul Teal: Πέθανε στα 35 του από καρκίνο ο ηθοποιός του «One Tree Hill»

Σε ηλικία μόλις 35 χρόνων άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή (15.11.2024) ο ηθοποιός Paul Teal, μετά από σκληρή μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ο Paul Teal που έγινε γνωστός από την συμμετοχή του στο «One Tree Hill», διαγνώστηκε με νευροενδοκρινικό καρκίνο στο πάγκρεας σταδίου 4 στον Απρίλιο.

Η αρραβωνιαστικιά του, Emilia Torello, ήταν αυτή που έκανε γνωστή την είδηση θανάτου του καθώς μίλησε στο πρακτορείο TMZ λέγοντας πως ο αγαπημένος της το πάλεψε μέχρι τέλους.

«Η στήριξη από τους συναδέλφους του και την παραγωγή τον βοήθησε στη μάχη του με την ασθένεια», είπε αρχικά και αποκάλυψε πως η διάγνωσή του δεν τον σταμάτησε από το να συνεχίσει τα γυρίσματα σε μία νέα σειρά που θα πρωταγωνιστούσε.

«Ήταν ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ. Όταν έβαζε κάτι στο μυαλό του, δεν τον σταματούσε κανείς. Ήταν ο πιο επιμελής και αφοσιωμένος άνθρωπος. Πραγματικά πίστευα με όλη μου την καρδιά ότι θα έβγαινε νικητής λόγω αυτών των χαρακτηριστικών. Αυτό είναι που κάνει αυτή την απώλεια ακόμα πιο τραγική», δήλωσε για τον σύντροφό της.

Στην ανάρτηση που έκανε για να γνωστοποιήσει τον θάνατο του ηθοποιού είχε γράψει:

«Paul, ήσουν η αδελφή ψυχή μου, ο μέλλοντας σύζυγός μου, ο βράχος μου και το μέλλον μου. Γέμισες τα πνευμόνια μου με γέλιο, το στομάχι μου με πεταλούδες και την καρδιά μου με αγάπη. Σε πήραν πολύ νωρίς, σε μια μάχη που έδωσες γενναία και χωρίς αποτυχία.

Ενώ ένα κομμάτι μου πέθανε μαζί σου, υπόσχομαι να παλέψω για να βρω χαρά στη ζωή όσο σκληρά πάλεψες κι εσύ για να ζήσεις κάθε μέρα. Ο κόσμος είναι τυχερός που έζησε έστω και μια στιγμή με τον Paul Teal, και εγώ είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος, επειδή σε αποκάλεσα δικό μου. Θα σε αγαπώ για πάντα».

Ο Paul Teal έγινε ευρέως γνωστός από τον guest ρόλο που υποδύθηκε τον Josh Avery στην δραματική – εφηβική σειρά «One Tree Hill». Ο ηθοποιός είχε παίξει σε 7 επεισόδια στα οποία είχε σχέση με την Alex Dupre (Jana Kramer) πριν αποκαλύψει ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Στη συνέχεια έπαιξε και σε άλλα έργα όπως: The Walking Dead: World Beyond, Outer Banks, Fear Street Part 2: 1978, Deep Water και Descendants: The Rise of Red ενώ ασχολήθηκε επίσης με το θέατρο και πρωταγωνίστησε στα Newsies, Sweeney Todd και Rent.