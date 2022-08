Η «Peacock» έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από τη ρομαντική κωμωδία «Meet Cute», με τον Πιτ Ντέιβιντσον (Pete Davidson) και την Κάλεϊ Κουόκο (Kaley Cuoco).

Είναι η ιστορία της Σίλα (Κουόκο) και του Γκάρι (Ντέιβιντσον), οι οποίοι ερωτεύονται κεραυνοβόλα κατά τη διάρκεια του πρώτου τους ραντεβού. Όπως αποκαλύπτει όμως η Σίλα στη συνέχεια, η ίδια χρησιμοποιεί μια χρονομηχανή από ένα κομμωτήριο νυχιών για να ερωτεύεται ξανά και ξανά.

Σύμφωνα με την Κουόκο τα γυρίσματα έχουν τελειώσει από τον περασμένο Αύγουστο. «Η ταινία είναι τόσο χαριτωμένη. Διασκεδάσαμε πολύ.

Είναι ξεκαρδιστική. Δεν ξέρω πώς την έχουν μοντάρει γιατί το μόνο που κάναμε ήταν να γελάμε και να μπερδεύουμε τις ατάκες μας. Είναι μια αξιολάτρευτη ταινία. Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτήν», πρόσθεσε η ηθοποιός στο ΕΤ.

«Αν είχα μια μηχανή του χρόνου αυτή τη στιγμή θα ήμουν στην πόλη», δήλωσε ο σκηνοθέτης Αλεξάντρε Λέμαν (Alex Lehmann) ο οποίος θα ήταν σε δίλημμα: «Θα πήγαινα μπροστά, την ημέρα της πρεμιέρας ή πίσω, για να ξαναζήσω τη χαρά των γυρισμάτων;».

Οι πρώτες φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους πρωταγωνιστές σε μια ρομαντική βραδινή βόλτα, με φόντο το Μανχάταν.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου.

Your first look at Pete Davidson and Kaley Cuoco falling in love over and over and over again. #MeetCuteMovie is streaming on September 21 only on Peacock. pic.twitter.com/82gH3fKClX