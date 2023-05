Έφυγε από τη ζωή στα 58 του χρόνια ο ηθοποιός Ray Stevenson σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

O Ρέι Στίβενσον με καταγωγή από τη Βόρεια Ιρλανδία είχε πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά από ταινίες δράσης και φαντασίας, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών Thor της Marvel, Punisher: War Zone, King Arthur.

Παράλληλα θα είχε σημαντικό ρόλο στη σειρά Disney Plus, Ahsoka η οποία εντάσσεται στο universe του Star Wars.

Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή, απλά ότι πέθανε την Κυριακή, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο πρώτος του μεγάλος κινηματογραφικός ρόλος ήταν στην ταινία περιπέτειας «Βασιλιάς Αρθούρος» το 2004, όπου υποδύθηκε τον Dagonet, έναν από τους ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης.

