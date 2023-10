Τους ερμηνευτές και παρουσιαστές της φετινής τελετής εισαγωγής ανακοίνωσε το Rock and Roll Hall of Fame.

Οι διοργανωτές του Rock and Roll Hall of Fame γνωστοποίησαν ότι οι Στίβι Νικς, Άνταμ Λέβιν, Κάρι Άντεργουντ, Common, Miguel και Sia θα εμφανιστούν στην εκδήλωση στις 3 Νοεμβρίου στο Barclays Center στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Παρουσιαστές θα είναι οι Ice-T, LL Cool J και Queen Latifah.

Προηγουμένως είχαν ανακοινωθεί ως ερμηνευτές και παρουσιαστές και οι Έλτον Τζον, Κρις Στέιπλετον, Ντέιβ Μάθιους, H.E.R., New Edition και St. Vincent.

Οι καλλιτέχνες που θα ενταχθούν το 2023 στο Rock and Roll Hall of Fame είναι οι Γουίλι Νέλσον, Μίσι Έλιοτ, Σέριλ Κρόου, Κέιτ Μπους, Τζορτζ Μάικλ, Rage Against the Machine και The Spinners.

«Η απίστευτη φετινή ομάδα των εισαχθέντων αντικατοπτρίζει τους διαφορετικούς καλλιτέχνες και τους ήχους που καθορίζουν το ροκ εν ρολ» δήλωσε ο πρόεδρος του Rock and Roll Hall of Fame, Τζον Σάικς.

Ο DJ Kool Herc και ο Link Wray θα τιμηθούν με το βραβείο Επιρροής στη Μουσική και οι Chaka Khan, Al Kooper και Bernie Taupin θα λάβουν το βραβείο Μουσικής Αριστείας. Το βραβείο Ahmet Ertegun θα απονεμηθεί στον αείμνηστο δημιουργό του Soul Train, Don Cornelius.