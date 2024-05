Roger Corman: Πέθανε ο «βασιλιάς του καλτ» και των b-movies

Ο Ρότζερ Κόρμαν, ο σκηνοθέτης διάσημων καλτ ταινιών, όπως το «Μαγαζάκι του τρόμου» του 1960, πέθανε σε ηλικία 98 ετών.

Η οικογένεια του διάσημου σκηνοθέτη Ρότζερ Κόρμαν δήλωσε στο περιοδικό Variety ότι πέθανε την Πέμπτη (09.05.2024) στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Ο Roger Corman ήταν πρωτοπόρος σκηνοθέτης στον κόσμο του ανεξάρτητου κινηματογραφου και γνωστός με διάφορα προσωνύμια όπως “Ο Πάπας του Ποπ Σινεμά”, “Ο Πνευματικός Νονός του Νέου Χόλιγουντ” και “Ο Βασιλιάς του Καλτ”.

“Οι ταινίες του ήταν επαναστατικές και εικονοκλαστικές και αποτύπωσαν το πνεύμα μιας εποχής”, ανέφερε η δήλωσή τους.

Πολλές από τις ταινίες του έγιναν κλασικές καλτ και ο ίδιος έγινε διάσημος για την ταχύτητα με την οποία δούλευε- γύρισε συχνά δύο ταινίες στην ίδια τοποθεσία και την ίδια στιγμή, προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα.

Ο Roger Corman γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ στις 5 Απριλίου 1926. Ο πατέρας του, William, ήταν μηχανικός και είχε σκοπό να ακολουθήσει τα βήματά του.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο κολέγιο, τον προσέλκυσε η κινηματογραφική παραγωγή και μετά από ένα διάστημα εργασίας στη General Motors παραιτήθηκε από τη δουλειά του και πήγε να εργαστεί στην 20th Century Fox ως κλητήρας.

Αφού δεν σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ταξίδεψε στην Ευρώπη, όπου μεταξύ άλλων σπούδασε για λίγο αγγλική λογοτεχνία στην Οξφόρδη. Επέστρεψε στις ΗΠΑ με φιλοδοξίες να γίνει σεναριογράφος.

Πούλησε το πρώτο του σενάριο, The House in the Sea, το 1953 και γυρίστηκε ως Highway Dragnet την επόμενη χρονιά, με τον Corman να αναφέρεται ως συμπαραγωγός.

Ωστόσο, ήταν τόσο αναστατωμένος από τις αλλαγές που έγιναν στην ιστορία του, που μάζεψε μερικά μετρητά και ανέλαβε ο ίδιος την παραγωγή.

Ο Corman άρχισε να σκηνοθετεί το 1955 με την ταινία Swamp Women και τα επόμενα 15 χρόνια γύρισε περισσότερες από 50 ταινίες.

Στην κινηματογραφική βιομηχανία έγινε αστείο το γεγονός ότι ο Corman μπορούσε να διαπραγματευτεί ένα συμβόλαιο μιλώντας σε κάποιο δημόσιο τηλέφωνο, να γυρίσει ταινία στον τηλεφωνικό θάλαμο και να πληρώσει με τα κέρματα που υπήρχαν στην υποδοχή για τα ρέστα.

Το 1960 κυκλοφόρησε η ταινία The Little Shop of Horrors (Το Μαγαζάκι του τρόμου), στην οποία έκανε μια σύντομη εμφάνιση ο νεαρός Τζακ Νίκολσον, η οποία χρειάστηκε μόλις δύο ημέρες για να γυριστεί με τον Κόρμαν να χρησιμοποιεί το σκηνικό μιας προηγούμενης ταινίας του, Bucket of Blood.

Πολλές από τις ταινίες του Κόρμαν βασίζονται σε έργα που έχουν ήδη εδραιωμένη κριτική φήμη, όπως ο κύκλος καλτ ταινιών χαμηλού προϋπολογισμού του, προσαρμοσμένες από τις ιστορίες του Έντγκαρ Άλαν Πόε.

Ο Κόρμαν ήταν επίσης διάσημος για τη διανομή ταινιών στις ΗΠΑ πολλών ξένων σκηνοθετών, όπως του Φεντερίκο Φελίνι (Ιταλία), του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν (Σουηδία), του Φρανσουά Τρυφώ (Γαλλία) και του Ακίρα Κουροσάβα (Ιαπωνία).

Ήταν καθοδηγητής και έδωσε το ξεκίνημα σε πολλούς νέους σκηνοθέτες όπως των Φράνσις Φορντ Κόπολα, Ρον Χάουαρντ, Μάρτιν Σκορσέζε, Τζόναθαν Ντέμι, Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, Τζο Ντάντε, John Sayles, και James Cameron, και άσκησε μεγάλη επιρροή στο κινηματογραφικό κίνημα του Νέου Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1960 και του 1970.

Βοήθησε επίσης να ξεκινήσει η καριέρα ηθοποιών όπως του Πίτερ Φόντα, του Τζακ Νίκολσον, του Ντένις Χόπερ, του Μπρους Ντερν, Diane Ladd, και Γουίλιαμ Σάτνερ . Ο Κόρμαν είχε πάρει περιστασιακά δευτερεύοντες ρόλους στις ταινίες των σκηνοθετών που ξεκίνησαν μαζί του, συμπεριλαμβανομένων της Σιωπής των Αμνών, του Νονός ΙΙ, του Apollo 13, The Manchurian Candidate, και Φιλαδέλφεια.

Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του Κόρμαν με τίτλο Corman’s World: Exploits of a Hollywood Rebel, σε σκηνοθεσία Alex Stapleton, έκανε πρεμιέρα στα Φεστιβάλ των Καννών και Σάντανς το 2011.