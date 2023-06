Σε ένα από τα πιο πράσινα προάστια της Αττικής, στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς, βρίσκεται το SAY Hotel, ένα σύγχρονο boutique ξενοδοχείο που χαρακτηρίζεται από τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στη διαμονή, την εστίαση και την ψυχαγωγία.

Με την εγγύηση του Nobilis all day dining concept, το ξενοδοχείο επιμελείται με επιτυχία προγραμματισμένα meetings και events, αποπνέοντας αύρα ζεστής φιλοξενίας.

Το SAY δημιουργήθηκε από την αγάπη και το μεράκι της Φώφης Υφαντή να βλέπει ευχαριστημένους ανθρώπους, μέσα από τη φιλοξενία, γι’ αυτό επέλεξε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε αυτό που ήξερε να κάνει καλά, ως οικοδέσποινα στο δικό της σπίτι. «Οι πελάτες του SAY είναι πολύτιμοι και μοναδικοί, όπως οι καλεσμένοι στο σπίτι μας» συνηθίζει να λέει η ίδια. Είναι κάτι που το διακρίνει ο επισκέπτης με την πρώτη ματιά, καθώς κάθε γωνιά είναι επιμελημένη με ιδιαίτερη φροντίδα, ενώ χρηστικά και αντικείμενα διακόσμησης έχουν επιλεγεί με ποιοτικά κριτήρια αμιγώς προσωπικά.

Η φιλοσοφία του ξενοδοχείου, η τοποθεσία, η εναρμόνιση του κτιρίου με την περιοχή και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, αλλά και οι εξωτερικοί χώροι, ο φυσικός και τεχνητός φωτισμός, η διακόσμηση και τα έπιπλα, είναι μόνο μερικά από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του SAY Hotel.

Εκτός από φιλόξενο κι όμορφο ξενοδοχείο, το SAY είναι ξεχωριστό για πολλούς ακόμη λόγους. Το all dayrestaurant Nobilis με την εκλεπτυσμένη ελληνική και μεσογειακή κουζίνα που επιμελείται ο καταξιωμένος σεφ Γαβριήλ Κουβαράς είναι σημείο συνάντησης για καφέ, γλυκό, brunch, μεσημεριανό, απογευματινό τσάι και χαλαρό ποτό.

Επιπλέον, το εμβληματικό SAY, αποτελεί το ιδανικό μέρος για να φιλοξενήσει μία κοινωνική εκδήλωση, προσωπική ή επαγγελματική, με επιλογή ανάμεσα στην Brasserie by Nobilis με τη γαλλική αύρα και τον καταπράσινο ιδιωτικό κήπο, στο Roof Top by Nobilis με την ασυναγώνιστη πανοραμική θέα και στην ατμοσφαιρική Βιβλιοθήκη by Nobilis με τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Με εφόδια την ποιότητα και το προσωποποιημένο service, το SAY Hotel δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με σεβασμό προς τον πελάτη.