Η νέα ταινία Saltburn έκανε πρεμιέρα στο ιστορικό Ace Theatre του Λος Άντζελες και η Μάργκοτ Ρόμπι έλαμψε στο κόκκινο χαλί, πλάι στις – επίσης λαμπερές – Κάρεϊ Μάλιγκαν και Έμεραλντ Φένελ.

Η Μάργκοτ Ρόμπι έκανε μια υπέρκομψη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της νέας της ταινίας. Η ηθοποιός επέλεξε να φορέσει ένα καφέ στράπλες κορσέ με διαφάνεια – μεταξωτή δημιουργία του διάσημου οίκου Schiaparelli – και μια μακριά φαρδιά φούστα στην ίδια απόχρωση ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με δερμάτινες μυτερές γόβες και χρυσά αξεσουάρ.

Συνοδευόταν από τον σύζυγό της Τομ Άκερλεϊ, σε μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνισή τους. Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2016 κρατά χαμηλό προφίλ.

Η ταινία Saltburn είναι μία παραγωγή των Amazon Studios και MGM Studios σε σενάριο και σκηνοθεσία της βραβευμένης Έμεραλντ Φένελ. Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η εταιρεία LuckyChap Entertainment και επικεντρώνεται σε μια μεγάλη αριστοκρατική οικογένεια της Βρετανίας.

Margot Robbie, a producer on #Saltburn, embraces stars Jacob Elordi and Barry Keoghan at the LA premiere pic.twitter.com/j5rjE6i8bQ