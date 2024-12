Sean «Diddy» Combs: «Αποδεδειγμένα και κατάφωρα ψευδής» η κατηγορία βιασμού 13χρονης από τον Jay-Z

Ο δικηγόρος υπεράσπισης του Jay-Z παρουσίασε χτες (16.12.2024) μια σειρά αποδεικτικών στοιχείων που, όπως είπε, αποδεικνύουν ότι η κατηγορία βιασμού 13χρονης εις βάρος του ράπερ, που έγινε κατά για την υπόθεση του Sean «Diddy» Combs, ή αλλιώς Puff Daddy, είναι «αποδεδειγμένα και κατάφωρα ψευδής».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Jay-Z και ο Puff Daddy ονομάστηκαν σε μια πολιτική αγωγή στην οποία κατηγορήθηκαν ότι βίασαν ένα 13χρονο κορίτσι το 2000 κατά τη διάρκεια ενός afterparty για τα MTV Video Music Awards. Και οι δύο καλλιτέχνες αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Τώρα, ο δικηγόρος του Jay-Z, Alex Spiro, έχει ξεκαθαρίσει ότι ο πελάτης του δεν συνδέεται με την υπόθεση του Diddy για σεξουαλική κακοποίηση.

«Ο κ. Carter δεν έχει καμία σχέση με την περίπτωση του κ. Combs. Γνωρίζονταν επαγγελματικά για πολλά χρόνια, όπως συνηθίζεται σε όλα τα επαγγέλματα», είπε στους δημοσιογράφους στο Roc Nation’s New York. Δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του Jay-Z.

Ο Spiro συνέχισε: «Στα Μουσικά Βραβεία, υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Αν πας στον αγώνα All Star του NBA, υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Έτσι λειτουργούν τα επαγγέλματα.

Δεν υπάρχει στενότερη σχέση μεταξύ κανενός από αυτούς, είναι επίσης θέμα μυθοπλασίας. Αυτό είναι το μόνο που υπάρχει. Δεν γνωρίζει τίποτα για τις κατηγορίες ή τις κατηγορίες εναντίον του. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πω».

