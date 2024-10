Sean «Diddy» Combs: Φωτογραφίες από τα πάρτι του – Τα μπουκάλια βότκας και το «χάπι βιασμού»

Νέες φωτογραφίες από τα πασίγνωστα πάρτι του Sean «Diddy» Combs, ή αλλιώς Puff Daddy, είδαν το φως της δημοσιότητας, στα οποία ο κατηγορούμενος ράπερ φαίνεται να χορεύει με νεαρές γυναίκες.

Οι φωτογραφίες προκαλούν νέες ανησυχίες για τα περίφημα πάρτι του Diddy. Ο μεγιστάνας της ραπ αντιμετωπίζει ήδη βαριές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση γυναικών και ανηλίκων. Οι νέες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε νέες αγωγές από τον δικηγόρο, Tony Buzbee, δείχνουν τον Puff Daddy να είναι με άλλους ανάμεσα σε πολλά μπουκάλια βότκας.

Ένα φερόμενο θύμα μοιράστηκε επίσης εικόνες ενός μικρού πλαστικού δοχείου που σύμφωνα με τις νέες αγωγές, χρησιμοποιούσε ο Diddy ή το προσωπικό του για να ρίξει το «χάπι βιασμού» GHB σε ποτά. Η δράση του Buzbee περιλαμβάνει τουλάχιστον επτά νέα θύματα, αλλά και τους ισχυρισμούς ότι ο Combs νάρκωσε και βίασε ένα 13χρονο κορίτσι.

Ο δικηγόρος είχε αναφέρει ότι θα συνεχίσει να αποκαλύπτει αποδείξεις εναντίον «ισχυρών ανθρώπων» στο εγγύς μέλλον και είπε ότι ο κόσμος θα «σοκαριστεί» με τα ονόματα των διασήμων που θα εμφανιστούν στην λίστα Α.

Ο Combs συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2024 στο Μανχάταν μετά από έρευνα για σεξουαλική διακίνηση και κατηγορείται για ναρκωτικά και βιασμούς θυμάτων ηλικίας μόλις 9 ετών.

Και από τότε που ξεκίνησαν οι κατηγορίες, πάνω από 100 θύματα εμφανίστηκαν ισχυριζόμενα ότι έγιναν στόχος του μεγιστάνα της ραπ, με πολλά να στρέφονται στην υπεράσπιση του Buzbee.

Σε μια από τις αγωγές, ένας ανώνυμος επιχειρηματίας από το Λος Άντζελες ισχυρίστηκε ότι τράβηξε προσωπικές εικόνες του Combs σε ένα από τα πάρτι του – στιγμές πριν πει ότι τον πήγαν σε ένα δωμάτιο και τον κακοποίησαν.

Στην εικόνα, ο παραγωγός φαίνεται να κάθεται γύρω από ένα τραπέζι περιτριγυρισμένος από μπουκάλια βότκας Ciroc, της πρώην εταιρείας Diddy. Ο ράπερ φαίνεται να κοιτάζει πολύ επίμονα το άτμο που τραβά την φωτογραφία.

Τις ταυτότητες των άλλων παρευρισκόμενων έχει αποκρύψει η εταιρεία του Buzbee, εκτός από μια γυναίκα που καθόταν πίσω από το γραφείο του Diddy, ωστόσο η ταυτότητά της δεν είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι συμμετείχε στα φερόμενα εγκλήματά του.

Σύμφωνα με τη μήνυση, οι εικόνες τραβήχτηκαν αφού ο Diddy κάλεσε τον επιχειρηματία σε ένα από τα πάρτι του, στο οποίο, όπως είπε, παρευρέθηκαν «πολλοί άλλοι γνωστοί καλεσμένοι στον κλάδο της μουσικής και της ψυχαγωγίας».

Σε μια δήλωση στο DailyMail.com, το δικηγορικό γραφείο του Buzbee, μαζί με τον συν-σύμβουλο AVA Law Group και τον τοπικό σύμβουλο της Νέας Υόρκης Curis Law, δήλωσαν ότι κατέθεσαν τις αγωγές που ισχυρίζονται ότι «επιβαρυντική σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση».

«Πολλά άλλα άτομα αναφέρονται στις καταθέσεις της υπόθεσης, αλλά προς το παρόν δεν κατονομάζονται στο παρελθόν ως κατηγορούμενοι», ανέφερε η δήλωση.

«Οι υποθέσεις οδηγούνται για συμπεριφορά που συνέβη ήδη από το 2000, αλλά τα περισσότερα από τα περιγραφόμενα γεγονότα συνέβησαν το έτος 2022.

Σε ένα άλλο σύνολο εικόνων που κυκλοφόρησε από ένα υποτιθέμενο θύμα ενός «Diddy party», ο ράπερ φαίνεται να χορεύει φορώντας μια λευκή φανέλα περιτριγυρισμένος από πολλές νεαρές γυναίκες.

Η φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε από μια γυναίκα το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης το 2014, όταν επισκέφτηκε το Λας Βέγκας με φίλους και αναζήτησε τον Diddy λόγω των «θρυλικών» πάρτι του. Στην μήνυσή της ισχυρίστηκε ότι ο Puff Daddy της είπε να πάρει ένα μπουκάλι ανοιχτή βότκα Ciroc και να βάλει στον εαυτό της να πιει, αλλά μετά από περίπου 40 λεπτά «άρχισε να νιώθει ναυτία και ζαλάδα» και «έχανε σιγά σιγά τον έλεγχο των κινητικών της λειτουργιών».

Σε μια άλλη από τις αγωγές, ένα φερόμενο θύμα είπε ότι ήταν μόλις 13 ετών όταν κακοποιήθηκε και βιάστηκε από τον Diddy – και συμπεριέλαβε μια ανατριχιαστική εικόνα που φέρεται να δείχνει ένα μικρό πλαστικό δοχείο που χρησιμοποιείται για να γλιστρήσει GHB στο ποτό της.

Η κοπέλα ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση τον Σεπτέμβριο του 2000 αφού προσπάθησε να μπει κρυφά στα βραβεία VMA στη Νέα Υόρκη. Είπε ότι πήγε στον χώρο, το Radio City Music Hall στο Midtown Manhattan, και άρχισε να μιλά με οδηγούς λιμουζίνας με την ελπίδα να μπει μέσα στην εκδήλωση.

Ενώ δεν μπήκε μέσα, ισχυρίστηκε ότι ένας από τους οδηγούς είπε ότι εργαζόταν για την Combs και της είπε αμέσως ότι στον ράπερ «άρεσαν τα μικρότερα κορίτσια και είπε ότι ταίριαζε με αυτό που έψαχνε ο Diddy», σύμφωνα με τη μήνυση. Την κάλεσε σε ένα μετά το πάρτι και είπε όταν έφτασε την έβαλαν γρήγορα να υπογράψει ένα NDA και διέταξαν να μην συζητήσουν τι συνέβη στο πάρτι.

Στο εσωτερικό, είπε ότι «αναγνώρισε πολλές διασημότητες» και «παρατήρησε ευρεία χρήση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της μαριχουάνας και της κοκαΐνης».

Ήπιε μόνο ένα ποτό, «ένα κοκκινοκίτρινο μείγμα που είχε γεύση χυμού πορτοκαλιού, χυμού cranberry και κάτι πικρό», που την έκανε αμέσως «να αισθάνεται θλίψη και ζαλάδα».

Η κοπέλα είπε ότι βρήκε ένα υπνοδωμάτιο για να ξαπλώσει, αλλά δεν κλείδωσε την πόρτα. «Λίγο μετά, ο Combs, μαζί με έναν άνδρα και μια γυναίκα διασημότητα, μπήκαν στο δωμάτιο.»

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Combs την άρπαξε και της είπε: «Είσαι έτοιμος για πάρτι!», προτού μια από τις άλλες διασημότητες τη βίασε. Όταν τελείωσε, υποστηρίζεται ότι η Combs τη βίασε στη συνέχεια ενώ οι άλλες δύο διασημότητες την παρακολουθούσαν.

O Diddy υποχρέωνε τους υπαλλήλους του να έχουν πάντα μαζί τους ναρκωτικά. Ένα ναρκωτικό που βρέθηκε στον οργανισμό του Λίαμ Πέιν μετά τον θάνατό του είναι η ίδια ουσία που οι υπάλληλοι του Sean Diddy Combs φέρονται να υποχρεώνονταν να έχουν πάντα μαζί τους, σύμφωνα με νέες καταγγελίες.

Η ροζ κοκαΐνη, ένα μείγμα ναρκωτικών που λαμβάνεται είτε σε μορφή χαπιού είτε σε σκόνη και περιέχει έκσταση, κεταμίνη, καφεΐνη και ένα ψυχοτρόπο γνωστό ως 2-CB ή Tusi, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, φέρεται να ήταν απαραίτητο να βρίσκεται στις τσάντες των υπαλλήλων του Κομπς, όπως αναφέρεται σε αγωγή που κατατέθηκε τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του παραγωγού Ρόντνεϊ «Λιλ Ροντ» Τζόουνς, την οποία εξασφάλισε η Page Six, η πρώην διευθύντρια προσωπικού του Κομπς, Κριστίνα Χοράμ, απαιτούσε «όλοι οι υπάλληλοι, από τον μπάτλερ μέχρι τον σεφ και το προσωπικό καθαριότητας, να κυκλοφορούν με το συγκεκριμένο ναρκωτικό», καθώς και με κοκαΐνη, έκσταση, καραμέλες μαριχουάνας και το GHB, γνωστό ως ναρκωτικό βιασμού.

