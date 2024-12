Sean «Diddy» Combs: Νέα καταγγελία βιασμού – «Ούρλιαζα, του έλεγα να σταματήσει»

Κάθε μέρα και νέα καταγγελία, «βλέπει» το φως της δημοσιότητας εις βάρος του Sean «Diddy» Combs γνωστού και ως Puff Daddy, με την πιο πρόσφατη να γίνεται από πρώην φρουρό ασφαλείας του.

Το φερόμενο θύμα του Puff Daddy, έδωσε μία ανώνυμη συνέντευξη στο CNN, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του και αλλοιωμένη την φωνή του. Ο «John Doe» (το όνομα που επέλεξε να δώσει για τις ανάγκες της καταγγελίας), αποκάλυψε ότι είχε προσληφθεί από ιδιωτική εταιρεία που δούλευε για τον Combs το 2007 ως φρουρός ασφαλείας σε ένα από τα διάσημα «White Party», όπου ο ράπερ τον βίασε.

Σύμφωνα με την μήνυση που κατέθεσε ο Doe στις 14 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της νύχτας του πάρτι στο Hamptons, ο Diddy του έδωσε αυτοπροσώπως δύο ποτά που ήταν γεμάτα με τη ναρκωτική ουσία GHB και έκσταση.

«Το πρώτο ποτό άρχισε να με επηρεάζει και απλά σκέφτηκα, “Ουάου αυτά είναι πραγματικά δυνατά ποτά”. Αμέσως μετά το δεύτερο ποτό – ήταν ήδη πολύ αργά – κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τα ποτά», είπε ο Doe στην Elizabeth Wagmeister του CNN.

Και πρόσθεσε, εξηγώντας την στιγμή που όπως λέει θα κουβαλάει μαζί του για πάντα: «Δυστυχώς, ο Combs περίμενε. Παρακολουθούσε, ενώ ήταν σε νηφάλια κατάσταση όσο εγώ ήμουν σε αβοήθητος και μόλις σιγουρεύτηκε ότι ήταν σε θέση εξουσίας, τότε εκμεταλλεύτηκε την κατάστασή μου».

for the first time one of Diddy’s lawsuit accusers speaks out in an interview, the man says he was drugged and sodomized by the Diddy at one of his famous White Parties almost 20 years ago



