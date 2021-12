Μια ακόμα γυναίκα κατηγορεί τον ηθοποιό Κρις Νοθ, γνωστό από το ρόλο του ως «Mr. Big» στη σειρά «Sex and the City», για σεξουαλική κακοποίηση και αποτελεί την τρίτη γυναίκα που αποκαλύπτει κάτι τέτοιο, καθώς ήδη δύο γυναίκες τον έχουν καταγγείλει για την αποτρόπαια πράξη.

Πιο συγκεκριμένα, η 30χρονη – σήμερα – γυναίκα, μίλησε στο Daily Beast των ΗΠΑ και αποκάλυψε τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον ηθοποιό του Sex and the City, όταν ήταν 18 χρονών, σε ένα εστιατόριο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη.

Η «Άβα», όπως ζήτησε η ίδια να είναι το ψευδώνυμό της καθώς δεν θέλει να αποκαλύψει τα πραγματικά της στοιχεία, δήλωσε στον αμερικανικό ιστότοπο ότι ο Κρις Νοθ τη στρίμωξε σε ένα γραφείο εστιατορίου και της επιτέθηκε σεξουαλικά, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ατημέλητο», «σκληρό» και «δυνατό».

Η ίδια θέλησε να αποκαλύψει την ιστορία με τον ηθοποιό χθες Παρασκευή (17.12.2021) μετά το δημοσίευμα του Hollywood Reporter την προηγούμενη ημέρα, ότι δύο γυναίκες κατηγορούν τον ηθοποιό για σεξουαλική κακοποίηση το 2004 και το 2015.

Two women have come forward to accuse Chris Noth of sexual assault, which he denies. The women, who do not know each other, told THR that the 'Sex and the City' reboot stirred painful memories of the alleged assaults. Noth calls the encounters consensual https://t.co/UnibOZis5T