Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση η γνωστή ηθοποιός Shannen Doherty μίλησε για τη νέα μάχη που δίνει και πάλι με τον καρκίνο.

Η Σάνεν Ντόχερτι που έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο μέσα από τον ρόλο της «Μπρέντα Γουόλς» στο μυθικό σίριαλ «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», μίλησε στο People για τη μάχη της με τον καρκίνο και αποκάλυψε ότι ο εφιάλτης επέστρεψε.

Η Shannen Doherty αποκάλυψε αρχικά ότι ο καρκίνος «εξαπλώθηκε» στα οστά της.

Τα λόγια της συγκλονίζουν: «Δεν θέλω να πεθάνω. Δεν έχω τελειώσει με τη ζωή. Δεν τελείωσα με την αγάπη. Δεν τελείωσα με το να δημιουργώ. Δεν τελείωσα με την ελπίδα να αλλάξω τα πράγματα προς το καλύτερο. Απλά δεν έχω – δεν έχω τελειώσει».

Ο εφιάλτης με τον καρκίνο ξεκίνησε για την Σάνεν Ντόχερτι το 2015. Τότε διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Η ηθοποιός υποβλήθηκε σε μαστεκτομή και χημειοθεραπείες και έδειξε να κέρδισε αρχικά τη μάχη. Πέντε χρόνια μετά όμως, το 2020, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού στο 4ο στάδιο.

