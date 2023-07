Παγκόσμια θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Sinead O’Connor, της τραγουδίαστριας με την αγγελική φωνή.

Η Sinead O’Connor, η τραγουδίστρια από την Ιρλανδία που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια δεν είχε κρύψει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα.

Στα social media μάλιστα κυκλοφορεί ένα video το οποίο φανερώνει τη διαρκή εσωτερική μάχη που έδινε. H Sinead O’Connor δεν έκρυψε ποτέ τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε και μιλούσε συχνά για τους προβληματισμούς και τις σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό της. Επασχε από διπολική διαταραχή κάτι το οποίο ήταν εμφανές.

Με την πάροδο των ετών, ήταν ειλικρινής σχετικά με τις επιπτώσεις που είχε η πάθησή της στην καριέρα της. Το 2012, ακύρωσε την περιοδεία της, εξηγώντας ότι ήταν «πολύ άρρωστη λόγω διπολικής διαταραχής». Την ίδια χρονιά, ζήτησε θεραπεία για κατάθλιψη.

Σύμφωνα με την ίδια είχε το κεφάλι της ξυρισμένο για να μην τη βιάσουν… Στο βίντεο μιλάει και δείχνει αναστατωμένη… «Είμαι εντελώς κατεστραμμένη πάλι. Θα πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Δεν κατάφερα να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Ένας εφιάλτης. Αλλά θα είμαι καλα. Στο νοσοκομείο είναι υπερόχα. Οπότε πάμε ξανά», ακούγεται να λέει λίγο πριν τραγουδήσει τους στίχους του τραγουδιού από το musical Annie “The sun will come out tomorrow” («Ο ήλιος θα ανατείλει αύριο»).

Να σημειωθεί ότι η Sinead O’Connor μιλούσε πολύ συχνά για τα προβλήματά της που είχαν να κάνουν με την ψυχική της υγεία.