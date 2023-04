Στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε το παγκόσμιο ετήσιο συνέδριο Star Wars με τη συμμετοχή χιλιάδων φανς, ενώ οι φανατικοί άκουσαν με ενθουσιασμό σπουδαία νέα για επικείμενες ταινίες της ίδιας σειράς.

Συγκεκριμένα, οι θαυμαστές της σειράς ταινιών Star Wars ενημερώθηκαν ότι βρίσκονται στα σκαριά, όχι μία αλλά τρεις νέες ταινίες. Την αποκάλυψη έκανε η πρόεδρος της Lucasfilm, Kathleen Kennedy, η οποία ανακοίνωσε ότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται τρεις νέες live-action ταινίες Star Wars.

Την είδηση επιβεβαίωσε και η Βρετανίδα πρωταγωνίστρια, Ντέιζι Ρίντλεϊ, η οποία επιβεβαίωσε ότι θα παίξει στην επόμενη ταινία.

Η Ridley θα υποδυθεί τον χαρακτήρα της, Rey, σε μια ιστορία που διαδραματίζεται 15 χρόνια μετά τα γεγονότα της ταινίας του 2019 «The Rise of Skywalker». Η επερχόμενη ταινία θα επικεντρωθεί στο νέο τάγμα Jedi, καθώς «οι δυνάμεις αυξάνονται για να το γκρεμίσουν».

