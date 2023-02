Ο Λίαμ Νίσον φαίνεται ότι δεν έχει πρόθεση να επαναλάβει τον ρόλο του ως δάσκαλος Τζεντάι Κουάι-Γκον Τζιν σε κάποια σειρά στο σύμπαν των Star Wars.

Μιλώντας στο «Watch What Happens Live with Andy Cohen», ο Λίαμ Νίσον κατέκρινε τις σειρές που βγαίνουν και ανήκουν στο franchise των Star Wars τη στρατηγική επέκτασης του franchise Star Wars υποστηρίζοντας ότι το αποδυναμώνει.

«Όχι, δεν ενδιαφέρομαι» είπε ο ηθοποιός όταν ρωτήθηκε αν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε spinoff σειρά για τη Disney+. «Υπάρχουν τόσα πολλά spinoffs του Star Wars. Το αποδυναμώνουν και αφαιρούν το μυστήριο και τη μαγεία με έναν περίεργο τρόπο» εκτίμησε.

Μιλώντας για την εμφάνιση-έκπληξη που έκανε στο τέλος της σειράς «Obi-Wan Kenobi», ο Λίαμ Νίσον είπε ότι ήταν «ωραίο» που επανέλαβε τον ρόλο και πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Ίαν ΜακΓκρέγκορ μετά από πάνω από δύο δεκαετίες. «Ήταν ωραίο που συνεργάστηκα με τον Γιούαν μετά από 24 χρόνια» τόνισε.