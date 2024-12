«Superman»: Η Warner Bros αποκάλυψε την αφίσα εν αναμονή του επίσημου τρέιλερ της ταινίας

Η Warner Bros κοινοποίησε ένα κλιπ 12 δευτερολέπτων στα social media για το πολυαναμενόμενο «Superman» του Τζέιμς Γκαν (James Gunn).

Με τον τρόπο αυτό η Warner Bros προετοιμάζει το κοινό για την κυκλοφορία του πρώτου επίσημου τρέιλερ της ταινίας «Superman», την Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου.

Ο Ντέιβιντ Κόρενσγουετ (David Corenswet), ο οποίος θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό υπερήρωα, αποκάλυψε παράλληλα μέσω ανάρτησής του στο Ιnstagram την επίσημη αφίσα της ταινίας.

Απεικονίζεται ο Superman να πετά κοιτώντας ψηλά μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας προς τους θαυμαστές του.

Η αφίσα συνοδεύεται από τη μουσική υπογραφή του θρυλικού Τζον Γουίλιαμς (John Williams), ως φόρος τιμής στην ταινία «Άνθρωπος από Ατσάλι» του 1978 και στον αξέχαστο Κρίστοφερ Ριβ (Christopher Reeve).

Στο πλευρό του Κόρενσγουετ η βραβευμένη με Emmy Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (Rachel Brosnahan) στον ρόλο της ρεπόρτερ «Λόις Λέιν» και ο Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult), ως «Λεξ Λούθορ».

Το καστ περιλαμβάνει, επίσης, τους:

Σκάιλερ Γκιζόντο (Skyler Gisondo), ‘Αντονι Κάριγκαν (Anthony Carrigan), Έντι Γκαθέγκι (Edi Gathegi), Νέιθαν Φίλιον (Nathan Fillon) και Ιζαμπέλα Μερσέντ (Isabela Mercad), μεταξύ άλλων.

Look Up. #Superman #FilmedForIMAX @IMAX

