«The Entertainment System is Down»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας του Ρούμπεν Έστλουντ με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ριβς

Ο βραβευμένος Σουηδός σκηνοθέτης Ρούμπεν Έστλουντ ξεκίνησε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο «The Entertainment System is Down», στην οποία θα πρωταγωνιστεί ο Κιάνου Ριβς.

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας πραγματοποιούνται στη Βουδαπέστη και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Μάιο, σύμφωνα με το Deadline. Εκτός από τον Κιάνου Ριβς πρωταγωνιστούν επίσης οι Κίρστεν Ντανστ, Ντάνιελ Μπρουλ, Σαμάνθα Μόρτον, Νίκολας Μπρον και Τομπάιας Μένζις.

Tο σκηνικό έχει στηθεί σε ένα πραγματικό αεροσκάφος Boeing 747 που αγοράστηκε ειδικά για τις ανάγκες της ταινίας.

Η σκοτεινή σάτιρα, διαδραματίζεται «σε μια μακρινή πτήση, μεταξύ Αγγλίας και Αυστραλίας, όπου το σύστημα ψυχαγωγίας δεν λειτουργεί με αποτέλεσμα οι επιβάτες να είναι αντιμέτωποι με τη φρίκη της ανίας».

