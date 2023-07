Στις 24 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει το βιβλίο The Woman in Me, η βιογραφία της Britney Spears. Η τραγουδίστρια, ποζάρει στο εξώφυλλό του, γυμνή από τη μέση και πάνω.

Η Britney Spears ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα reel με το εξώφυλλο του βιβλίου και την ημερομηνία κυκλοφορίας του. Αλλά και ένα μήνυμα: πως αυτή είναι η ιστορία της, ειπωμένη από την ίδια, με τους δικούς της όρους.

Το βιβλίο «The Woman in Me» θα κυκλοφορήσει από τη Gallery Books. Αποκαλύπτει «για πρώτη φορά την απίστευτη διαδρομή της και τη δύναμη στον πυρήνα μίας από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες στην ιστορία της ποπ μουσικής», υπογραμμίζοντας τη «διαρκή δύναμη της μουσικής, της αγάπης και της σπουδαιότητας να λέει μία γυναίκα την ιστορία της, με τους δικούς της όρους».

«Η σπαρακτική κατάθεση της Μπρίτνεϊ στο δικαστήριο συγκλόνισε τον κόσμο, άλλαξε τους νόμους και έδειξε τη δύναμη και γενναιότητά της», δήλωσε στο PEOPLE η αντιπρόεδρος της Gallery Books, Τζένιφερ Μπέργκστρομ.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τα απομνημονεύματά της θα έχουν παρόμοιο αντίκτυπο και θα αποτελέσουν το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι που τη βοηθήσαμε να μοιραστεί επιτέλους την ιστορία της», ανέφερε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria River Red (@britneyspears)

«Θέλω απλώς τη ζωή μου πίσω. Έχουν περάσει 13 χρόνια», είχε δηλώσει η ποπ σταρ μέσω τηλεφώνου το 2021 ζητώντας από το δικαστήριο του Λος Άντζελες να τερματίσει το καθεστώς επιτροπείας στο οποίο βρισκόταν με την πρόεδρο Μπρέντα Πένι να την ευχαριστεί για τις «θαρραλέες λέξεις» της.

Σημειώνεται ότι το καθεστώς εποπτείας από τον πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς, έληξε τον Νοέμβριο του 2021.