Tina Turner – HBO: Ντοκιμαντέρ «ύμνος στην παγκόσμια σούπερ σταρ»

Νέο ντοκιμαντέρ για την Tina Turner θα κάνει πρεμιέρα στο HBO στις 27 Μαρτίου 2021. Θα κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο.

Η ταινία για την Tina Turner έχει χαρακτηριστεί ως «ο απόλυτος ύμνος σε μία παγκόσμια σούπερ σταρ» και σκηνοθετήθηκε από τους βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες, Νταν Λίντσεϊ και Τ. Τζ. Μάρτιν.

«Από την αρχή της καριέρας της ως βασίλισσα της R&B έως τις συναυλίες της σε στάδια που κατέρριπταν ρεκόρ, τη δεκαετία του ’80, η Tina Turner τραβά την κουρτίνα για να μας καλέσει στον ιδιωτικό της κόσμο με έναν τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει» αναφέρεται σε περίληψη της ταινίας.

A documentary about musical icon Tina Turner is set to air on HBO later this spring. https://t.co/XF7sMJ5mI4 — Straz Center (@StrazCenter) February 14, 2021

Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνεται μια νέα συνέντευξη με την Tina Turner, που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της, στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Για τη θρυλική τραγουδίστρια μιλούν, επίσης, η ηθοποιός που την υποδύθηκε στον κινηματογράφο, Άντζελα Μπάσετ, η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο δημοσιογράφος Κερτ Λόντερ, ο οποίος έγραψε την αυτοβιογραφία της Tina Turner το 1986, «I, Tina», η θεατρική συγγραφέας Κάτορι Χολ, η οποία έγραψε το βιογραφικό μιούζικαλ Tina και ο σύζυγος της Turner και πρώην στέλεχος δισκογραφικών εταιρειών, Έρβιν Μπαχ.

HBO estrenará un nuevo documental sobre Tina Turner https://t.co/vdVk8IXgRt #músicarock #feedly — Guía del Rock (@guiadelrock) February 14, 2021

Τις συνεντεύξεις συνοδεύουν μια σειρά από αρχειακό υλικό από τα τελευταία 60 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων βίντεο που δεν έχουν προβληθεί ξανά, ηχογραφήσεων και προσωπικών φωτογραφιών.

Το ντοκιμαντέρ θα παρακολουθεί τις πρώτες μέρες της καριέρας της, όταν με τον σύζυγό της, Ike Turner και μουσικό συνεργάτη της, κατακτούσαν τα charts με επιτυχίες όπως «River Deep – Mountain High», «Proud Mary» και «A Fool in Love».

HBO anuncia un nuevo documental sobre Tina Turner https://t.co/SeEVvrCEkc pic.twitter.com/iO4v9yV0g9 — Playlist Magazine (@Playlistmagmx) February 14, 2021

Ωστόσο, μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η καριέρα της Turner ήταν στάσιμη και το 1981, σε συνέντευξη με τον συντάκτη μουσικών θεμάτων του People Magazine, Καρλ Άρλινγκτον μίλησε ανοιχτά για τη σκληρή κακοποίηση που υπέστη στον γάμο της.

Tina Turner to be the subject of ‘unvarnished’ HBO documentary https://t.co/1HN6OXekFs — LT Wynn (@Pubhistorian) February 14, 2021

Η συνέντευξή της έδωσε νέα ώθηση και ξεκίνησε μία νέα καριέρα. Το 1983 σε ηλικία 43 ετών κυκλοφόρησε το «Private Dancer» που έγινε τεράστια επιτυχία και πούλησε 12 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο με το τραγούδι «What’s Love Got To Do With It» να γίνεται η πρώτη και μοναδική νούμερο #1 hit επιτυχία της στο Billboard 100 charts.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ