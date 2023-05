Ένας εμβληματικός πίνακας του Ζαν Μισέλ Μπασκιά και συγκεκριμένα ο πίνακας με τίτλο El Gran Espectaculo (The Nile) πωλήθηκε έναντι 67 εκατ. δολαρίων δολάρια σε δημοπρασία έργων σύγχρονης τέχνης του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη.

Το τρίπτυχο έργο που βγήκε σε δημοπρασία, που απεικονίζει αιωρούμενα κρανία και φιγούρες σε φόντο με χαραγμένες φράσεις που αναφέρονται σε αρχαία αιγυπτιακά κείμενα ήταν ένας από τους πίνακες που άνηκαν στον Ιταλό σχεδιαστή μόδας, Valentino.

Στο κέντρο του πίνακα απεικονίζεται ο θεός Όσιρις σε κίτρινη βάρκα να πλέει στον ποταμό Νείλο.

Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι το έργο που δημιουργήθηκε από τον αείμνηστο καλλιτέχνη το 1983 θα πωληθεί περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια.

Τελικά τρεις πλειοδότες αύξησαν την τιμή σταδιακά τα στοιχήματα και έφτασε στα 58 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η τελική τιμή διαμορφώθηκε στα 67 εκατομμύρια δολάρια μαζί με τα τέλη.

#AuctionUpdate: From our 21st Century Evening Sale, Jean-Michel Basquiat's 'El Gran Espectaculo (The Nile)' realizes $67.1M pic.twitter.com/79dHO1vjTK