To παθιασμένο φιλί του Ορλάντο Μπλουμ και της Κέιτι Πέρι στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards 2024

Το ερωτευμένο ζευγάρι βρέθηκε στη σκηνή της τελετής απονομής των MTV Video Music Awards (VMAs) 2024, με τον Ορλάντο Μπλουμ να αποθεώνει την Κέιτι Πέρι, η οποία του έδωσε ένα παθιασμένο φιλί.

Ο Ορλάντο Μπλουμ αποθέωσε τη σύντροφό του, Κέιτι Πέρι, στη σκηνή της τελετής απονομής των MTV Video Music Awards (VMAs) 2024.

Η Κέιτι Πέρι πήρε το βραβείο στην κατηγορία Πρωτοπορίας στην Τέχνη των Μουσικών Βίντεο (Video Vanguard), στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο UBS Arena στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης το βράδυ της Τετάρτης.

Με το ίδιο βραβείο έχουν τιμηθεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων οι Μαντόνα, Τζάνετ Τζάκσον, Τζένιφερ Λόπεζ και Ριάνα.

Ο Βρετανός ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ έδωσε το βραβείο στην Πέρι, με την οποία έχει μία κόρη τη Νταίζη Ντόουβ και μίλησε για εκείνη χρησιμοποιώντας το πραγματικό της όνομα και όχι το καλλιτεχνικό.

