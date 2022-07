Ο Τόμι Χίλφιγκερ επιστρέφει – πιο δημιουργικός από ποτέ – μετά από τρία χρόνια στο πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης. Η επίδειξη αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο αφού θα συνδυάζει τον φυσικό κόσμο και το μετασύμπαν (metaverse).

H επιστροφή της αμερικανικής μάρκας, Τόμι Χίλφιγκερ θα γιορταστεί μέσα από μια διαδραστική επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, στην οποία θα παρουσιαστεί η κολεξιόν «See Now, Buy Now», Φθινόπωρο 2022.

Όπως λέει και το όνομά της, η επίδειξη θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές, να κάνουν αγορές φυσικών και ψηφιακών αντικειμένων την ώρα του σόου ενώ, πηγή έμπνευσης της επίδειξης αποτέλεσε η δημιουργική σκηνή της Νέας Υόρκης.

Επιπλέον, η εκδήλωση θα μεταδοθεί live στην ανοιχτή πλατφόρμα Roblox, με την οποία το brand συνεργάζεται από τον Δεκέμβριο του 2021. Τα αληθινά μοντέλα θα αντικατασταθούν με avatar εντός του παιχνιδιού και θα παρουσιάζουν ψηφιακές εκδοχές της κολεξιόν, μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης.

